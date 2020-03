Jeux olympiques de Tokyo 2020 – Le Premier ministre japonais déclare que le spectacle se poursuivra au milieu d’une pandémie de coronavirus

Avec le nombre croissant de décès chaque heure, la pandémie de coronavirus a infecté plus de 140 000 personnes dans le monde et tué plus de 5 400 personnes. Au milieu de la grave épidémie de virus, le Premier ministre japonais Shinzo Abe n’est pas disposé à reporter les Jeux olympiques de Tokyo 2020.

Shinzo Abe a purifié l’air après que le président américain Donald Trump a suggéré de reporter d’un an les Jeux de Tokyo. «Nous répondrons en coordonnant étroitement avec les officiels concernés, y compris le CIO (Comité International Olympique). Il n’y a aucun changement à cela », a déclaré Abe.

“Nous voulons organiser les Jeux olympiques comme prévu sans aucun problème en surmontant la propagation des infections”, a-t-il ajouté. Vendredi, Abe et Trump ont eu une conservation téléphonique. Lors de cet appel téléphonique, le président américain a insisté pour reporter les Jeux de Tokyo.

“Nous avons convenu que le Japon et les États-Unis coopéreront et se coordonneront étroitement pour réussir aux Jeux olympiques”, a déclaré Abe.

Shinzo Abe

Le coronavirus a infecté plus de 700 personnes dans le pays asiatique du Japon. En outre, 21 décès ont été enregistrés pour le même. Les personnes infectées sont amarrées dans un bateau de croisière à proximité de Tokyo.

Annulation des éliminatoires des Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Le chef du CIO, Thomas Bach, a déclaré que le comité d’organisation travaillera en étroite collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Ils suivent leurs directives.

Le virus a déjà provoqué le chaos lors des qualifications olympiques. Les événements ont été annulés en raison de l’augmentation du taux et de l’ampleur de la transmission de la maladie. Bach a en outre ajouté que les annulations des qualifications olympiques provoquaient de «graves problèmes» au sein du comité d’organisation.

Il y a quelques semaines, les Jeux de Tokyo ont subi des menaces de délocalisation. Les jeux olympiques devraient être relocalisés à Londres, au Royaume-Uni.

Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Lire la suite – Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 menacés de délocalisation vers un ancien hôte

Il y a quelques jours, la cérémonie d’allumage de la flamme olympique pour les Jeux de Tokyo s’est tenue à Athènes, en Grèce. Aucun spectateur n’a été autorisé à en faire partie en raison de la pandémie de coronavirus.