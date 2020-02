Jeux Olympiques de Tokyo 2020 menacés de délocalisation vers un ancien hôte

Les Jeux olympiques de Tokyo 2020 sont gravement menacés. Après l’éclosion du Coronavirus mortel dans certaines parties de l’Asie, le moulin à rumeurs était endémique avec la nouvelle des Jeux olympiques reportée ou relocalisée.

Cependant, le Comité International Olympique a purifié l’air en disant qu’il avait été informé par l’Organisation Mondiale de la Santé qu’aucune action de ce type n’était nécessaire.

Maintenant, un commentaire du candidat à la mairie conservateur pour Londres a ajouté de l’huile sur le feu. Shaun Bailey, la personne en question, a déclaré sur Twitter que la ville de Londres serait l’option la plus adéquate s’il était prévu de relocaliser les Jeux olympiques de Tokyo.

Qu’est-ce que Bailey a dit exactement et quelle est la gravité de la situation? Découvrons-le.

Qu’a dit Shaun Bailey à propos des Jeux olympiques de Tokyo 2020?

Shaun Bailey a fait une déclaration controversée sur Twitter en laissant entendre que l’organisation des Jeux olympiques à Tokyo serait une décision risquée. Cependant, il ne s’est pas arrêté à cela. En fait, il a ensuite présenté la capitale britannique de Londres comme une option viable.

Le maire Shaun Bailey

Voici ce qu’il a dit dans sa déclaration –

«Étant donné la perturbation continue causée par l’épidémie de coronavirus, j’exhorte le Comité olympique à réfléchir sérieusement à la manière dont Londres pourrait se tenir prête à accueillir les Jeux olympiques en cas de besoin. Nous avons l’infrastructure et l’expérience, et si je suis élu, je m’assurerai que Londres est prête à accueillir à nouveau la plus grande fête sportive, si nous sommes appelés dans une heure de besoin. »

Pour les non-initiés, Londres a accueilli les Jeux olympiques en 2012.

Pour être honnête, la situation au Japon est assez grave. Des centaines de personnes ont été infectées par le virus mortel. En fait, deux décès ont été signalés sur le bateau de croisière Diamond Princess. Cependant, ce n’est que la pointe de l’iceberg. Une grande épidémie peut être en route.

Cependant, les organisateurs s’attaquent déjà au problème en mode bataille. En fait, un groupe de travail a été créé pour coordonner avec les autorités de santé publique l’épidémie.

C’est ce que le comité d’organisation des Jeux olympiques de Tokyo a déclaré à . –

“Tokyo 2020 continuera de collaborer avec toutes les organisations concernées qui surveillent attentivement toute incidence de maladies infectieuses et nous examinerons toutes les contre-mesures qui pourraient être nécessaires avec toutes les organisations concernées.”

Miraitowa (L) et Someity (R) sont respectivement les mascottes officielles des Jeux olympiques d’été de 2020 et des Jeux paralympiques d’été de 2020.

À quoi ressemble l’avenir?

Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 devraient tous commencer le 24 juillet. Cependant, ce sera une grande honte si l’événement est reporté ou déplacé.

Lorsqu’un grand événement sportif se déroule dans un pays, il crée des aspirations dans le cœur des gens. Cependant, tous ceux qui tombent en panne si cet événement est annulé.

C’est la dernière chose que les Jeux Olympiques voudront.

Pensez-vous que l’idée de Bailey a du sens?