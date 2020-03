Jeux Olympiques de Tokyo 2020: tests de dopage contre le coronavirus pour les joueurs – un grand point d’interrogation

Les problèmes ne semblent tout simplement pas se terminer pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020. Face à la pandémie de coronavirus, les autorités japonaises sont restées fermes dans leur résolution de ne pas reporter. Cependant, des tas de corps sportifs et de fédérations sportives les ont poussés à reconsidérer.

Le dernier numéro pourrait simplement constituer un obstacle structurel aux plans des autorités. Les restrictions imposées par la pandémie ont réduit au minimum les tests de dopage obligatoires. En fait, l’Agence internationale des tests (ITA) avait prévu un programme de tests exhaustif avant les jeux.

Cependant, des organisations antidopage aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne et en Allemagne ont réduit les contrôles ces derniers jours. L’agence antidopage chinoise a arrêté les tests en février même.

Witold Banka

Que disent les principales autorités antidopage concernées par les Jeux olympiques de Tokyo 2020?

L’Agence mondiale antidopage (AMA) est l’autorité principale. Le président Witold Banka a déclaré vendredi que la santé et la sécurité publiques étaient la priorité absolue.

Pendant ce temps, la NADA, l’agence antidopage allemande, a déclaré que les tests sanguins et urinaires essentiels sont entravés.

“Comme les Jeux Olympiques et Paralympiques n’ont jusqu’à présent pas été annulés ou reportés, il est important que les athlètes aient une chance équitable pour Tokyo”, a déclaré la NADA. «Cela comprend également les contrôles antidopage nécessaires et le programme de tests pré-olympiques.»

Une autre agence européenne antidopage était préoccupée par la santé du personnel. Dans le scénario actuel, mobiliser un groupe de travail aussi gigantesque n’est rien de moins qu’une invitation au désastre.

Ce qui est intéressant avec le dopage, c’est qu’il faut le faire des mois à l’avance pour montrer des résultats significatifs. En effet, cela permet à l’athlète de s’entraîner efficacement avec lui. Cependant, un dopage très proche de l’événement est généralement redondant.

Michael Sepic, directeur de l’agence antidopage autrichienne, a dit ceci sur la question –

“Plus vous êtes proche des Jeux olympiques, plus les risques sont faibles”, a déclaré Cepic. “Le dopage a lieu des mois à l’avance, afin de s’entraîner plus dur et de raccourcir les temps de récupération.”

Il était tout sauf évident que les Jeux olympiques de Tokyo étaient tenus de faire face à ces problèmes. Plus tôt les autorités publieront une déclaration claire, mieux ce sera. Le report semble être la meilleure option dans le scénario actuel.