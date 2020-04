Jim Courier prédit que l’argent des prix des tournois sera réduit

L’ancien numéro un mondial, Jim Courier, pense que le prix des tournois sera réduit à la suite du verrouillage de la pandémie de coronavirus, mais insiste sur le fait que ce n’est pas la chose la plus importante à l’heure actuelle. L’ATP et la WTA ont prolongé la suspension des tournées professionnelles masculines et féminines jusqu’au 13 juillet au moins en raison de l’épidémie de coronavirus.

Plusieurs joueurs sont restés publiquement, ils ne seraient pas surpris si la saison entière était finalement annulée. L’ATP et la WTA se sont donné jusqu’au 1er juin pour décider quoi faire de la saison estivale sur terrain dur, mais la situation devra considérablement s’améliorer pour reprendre la saison le 13 juillet.

“Je pense absolument que c’est une réelle possibilité. Je pense que tout est sur la table en ce moment. Je pense que juste pour revenir dans les tournois de tennis … Les joueurs ont déjà montré leur volonté d’entrer et de sortir au cours des deux derniers jours essayer être généreux et ils ont reconnu la gravité de la situation “, a déclaré Courier à Wide World of Sports – Nine.

“Donc, pour l’instant, il s’agit d’essayer de remettre le train sur la voie, une fois qu’il est viable, une fois qu’il est sûr, assurez-vous que tout le monde peut participer et ensuite partir de là.” Mais je ne pense pas que les niveaux de prix vont se concentrer à court terme.

Je pense que c’est juste une sorte de reprise, puis à partir de là, les affaires du tennis peuvent commencer à reprendre, avec un peu de chance, normalité avec le reste du monde des affaires alors que nous revenons au point. ”