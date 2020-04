Jimmy Connors exhorte Roger Federer à continuer

Jimmy Connors et Roger Federer sont parmi les joueurs les plus accomplis de l’ère Open, remportant plus de 200 titres ATP combinés et partageant 28 Majors. La longévité est l’un des aspects importants de leur carrière, à la fois capable de maintenir un niveau élevé pendant deux décennies et de rivaliser avec des adversaires beaucoup plus jeunes.

Roger a eu l’occasion de rencontrer Jimmy à Bâle lorsque l’Américain a joué ce prestigieux événement en salle, sans même penser à courir après le nombre de titres que Connors a récoltés au cours de sa remarquable carrière. La fin de l’année quinquennale no.

1 entre 1974 et 1978, il a décroché son dernier trophée ATP en 1989, détenant 109 titres ATP et demeurant en tête du peloton pendant plus de trois décennies une fois qu’il est devenu clair qu’Ivan Lendl ne pourra pas le dépasser. Federer a obtenu son nom sur la liste des champions de l’ATP à Milan 2001, toujours à l’adolescence, devenant le meilleur joueur du monde quelques années plus tard et dominant le reste du peloton dans ses premières années pour ajouter de plus en plus de couronnes ATP. et se déplaçant devant les légendes comme Andre Agassi, Pete Sampras et Bjorn Borg.

Après une terrible année 2013, Roger a rebondi avec style pour rester sur la piste de Connors malgré le fait qu’il n’a pu gagner aucun titre en 2016 en raison d’une blessure au genou. Entre 2014-2019, Federer a célébré 26 tournois, restant compétitif après avoir atteint 30 ans et devenu le deuxième joueur de l’ère Open avec 100 titres ATP à Dubaï l’année dernière.

Actuellement, le Suisse compte 103 couronnes, six de moins que Jimmy qui a exhorté Roger sur Twitter à poursuivre le plus longtemps possible, soutenant la légende qui s’attend à faire un retour d’une opération du genou si la saison recommence d’ici la fin de la année.

“Quelle photo classique; j’aimerais avoir l’original sur mon mur. Avant que tout ne commence, qui aurait pu imaginer à l’époque ce qui allait arriver. Continuez!”