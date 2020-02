Jiri Vesely a pris sa revanche sur Ricardas Berankis: «Je n’ai pas abandonné»

Jiri Vesely s’est battu pour sa première finale ATP 250 depuis Bucarest 2015. C’est la troisième de sa carrière, dont Auckland 2015, où il a décroché le titre. Le Tchèque a battu la deuxième tête de série Ricardas Berankis 6-7 (8), 7-6 (3), 7-6 (7) dans la demi-finale du Tata Open Maharashtra samedi 8.

Cette victoire a permis à l’ancien n ° 35 mondial de se venger du Biélorusse, compensant le meilleur de ce dernier lors de leur rencontre au premier tour de l’US Open 2019 (4-6, 7-6 (4), 3-6, 7-6 (4), 6-4). Lors de sa conférence de presse après avoir atteint la finale de Pune, Vesely a comparé les deux rencontres et leurs résultats distincts.

“Lors de l’US Open, je servais pour le match dans le quatrième set”, a-t-il déclaré. «Je suis devenu très nerveux et j’ai perdu l’élan et perdu le match l’année dernière, donc aujourd’hui, je suis très satisfait de ma performance et de mon combativité.

Je n’ai pas abandonné jusqu’à la fin. C’était 3-6 dans le bris d’égalité, au total, il avait quatre balles de match et j’ai continué à me battre et ça a payé aujourd’hui ». Vesely a décrit Berankis comme «un excellent joueur de ligne de base», qui «frappe le ballon si vite et si à plat», ajoutant que c’est «ce qui est si bon dans son jeu».

Il a conclu en disant qu’il «avait juste un peu plus de chance aujourd’hui». Vesely, actuel numéro 107 mondial, affrontera le Bélarus Egor Gerasimov dimanche 9 dans l’espoir d’ajouter un deuxième titre ATP à son palmarès.