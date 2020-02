Jiri Vesely l’emporte sur Egor Gerasimov pour remporter le deuxième titre ATP

Jiri Vesely, 26 ans, a franchi tous les obstacles à Pune cette semaine pour remporter le deuxième titre ATP, le premier en plus de cinq ans après avoir conquis Auckland en 2015! Classé parmi les 100 premiers depuis plus de quatre ans, Jiri a dû quitter le groupe élite en juin 2018, s’efforçant de retrouver la forme depuis et se tenant à l’extérieur du club mentionné depuis mai de l’année dernière.

Désormais, le Tchèque fera un bon retour en marquant cinq victoires lors de cette épreuve ATP 250 et en repoussant six balles au total en quart de finale et en demi-finale contre Ilya Ivashka et Ricardas Berankis pour se tailler une place en finale où il a prévalu contre Egor Gerasimov 7-6, 5-7, 6-3 en deux heures et 11 minutes pour quitter l’épreuve avec un trophée à la main.

Jiri a tiré 26 as dans la finale, face à seulement deux points de rupture et permettant à Gerasimov de convertir les deux et de rester en lice après avoir été brisé deux fois des trois chances offertes au Tchèque, se battant vaillamment mais manquant l’occasion de remporter le premier titre ATP.

Un Tchèque gaucher s’est assuré une pause amoureuse lors du tout premier match du match, se cassant dès le prochain match pour ramener Gerasimov du côté positif du tableau de bord. Les deux joueurs ont produit une excellente prestation dans le reste du set, établissant un tie-break que Vesely a saisi 7-2 suite à une énorme erreur de coup droit du Biélorusse qui a dû tout recommencer depuis le set numéro deux s’il voulait se battre pour le titre. .

Augmentant son niveau, Egor n’a perdu que cinq points en six matchs de service, défendant bien le deuxième service et méritant la pause bien méritée lors du 11e match lorsque Jiri a placé un coup droit large, assurant le set avec trois gagnants lors du prochain match pour un 7 -5 et une dynamique d’avance sur le décideur.

Là, Vesely est celui qui a le plus tiré de son tir initial, perdant quatre points dans ses matchs et remportant la pause décisive du deuxième match avec un retour gagnant. Ne montrant aucun signe de nervosité lors du neuvième match, le Tchèque a renvoyé trois vainqueurs de service pour franchir la ligne d’arrivée et conclure une semaine parfaite après tant de défis, en espérant plus de la même chose dans le reste de la saison après avoir décroché le top 75. pour la première fois depuis juillet 2018.