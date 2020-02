Jiri Vesely, Ricardas Berankis, Ilya Ivashka, Yuichi Sugita atteignent leurs quartiers

Un qualifié Ricardas Berankis en est à son premier quart de finale ATP depuis Dubaï 2019, battant Cedrik-Marcel Stebe 7-6, 6-1 en une heure et 41 minutes. Le Lituanien a été plus efficace au deuxième service, se cassant deux fois et obtenant cinq pauses sur 13 occasions qui l’ont gardé à l’abri des phases finales du premier match.

Stebe s’est cassé au septième match et a repoussé trois occasions de pause dans le prochain match pour prolonger l’écart et créer deux points de set au retour dans le prochain match. En l’absence d’erreurs, Berankis les a repoussés et a reculé dans le prochain match pour égaliser le score à 5-5 et établir un tie-break qu’il a saisi 7-2 avec trois mini-pauses.

L’élan était du côté de Berankis qui a produit trois grandes prises dans le set numéro deux et trois pauses consécutives pour prendre le set 6-1 et courir en quart de finale. N ° mondial 152 Ilya Ivashka participera au premier quart de finale ATP depuis Newport en juillet dernier, s’imposant contre Stefano Travaglia 7-6, 7-6 en exactement deux heures.

Le Biélorusse a attrapé cinq points de plus que son rival, les deux joueurs repoussant quatre occasions de pause pour rester et se tailler le cou tout le temps avant les bris d’égalité qui se sont produits du côté d’Ivashka. Le joueur le moins bien classé a remporté le bris d’égalité du set d’ouverture 7-5 avec deux mini-breaks, avec six chances au total des deux côtés lors des quatrième et cinquième matchs du set numéro deux.

Les serveurs sont restés concentrés pour avancer dans un autre tie-break qu’Ilya a gagné 7-3 et a réservé la place dans les quarts. Le 5ème tête de série Yuichi Sugita a eu un jour de congé, recevant une reprise de Viktor Troicki pour se retrouver dans les huit derniers sans avoir à monter sur le terrain.

Le Tchèque Jiri Vesely a réalisé le meilleur résultat depuis Marrakech l’an dernier, battant Salvatore Caruso 7-6, 6-4 en une heure et 50 minutes, lançant 14 as et repoussant sept des huit chances de pause pour augmenter la pression de l’autre côté. de la cour.

Caruso a défendu huit points de rupture sur dix, sauvant deux points de set dans le 12e match de l’ouverture et permettant à Vesely de prendre les trois derniers points du tie-break pour un 7-5. Après huit brillantes prises au début du deuxième set, Jiri a saisi la pause cruciale qui l’a envoyé devant, repoussant trois chances de pause dans le prochain match pour sceller l’accord et rester sur la trajectoire du titre.

Dans le seul affrontement qui restait au premier tour, Taro Daniel a battu Sasikumar Mukund 6-2, 7-6 en une heure et 39 minutes, perdant le service une fois et obtenant trois pauses sur 11 occasions de passer aux 16 dernières.