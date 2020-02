Jiri Vesely s’approche de l’objectif 2020 alors que la saison vient de commencer

Jiri Vesely a atteint sa première finale du circuit ATP depuis Bucarest en 2015 en battant Arjun Kadhe, Salvatore Caruso, Ilya Ivashka et la deuxième tête de série Ricardas Berankis. Le Tchèque affrontera Egor Gerasimov – le troisième Bélarusse qu’il aura rencontré cette semaine au Tata Open Maharashtra – dans le but de décrocher le deuxième titre ATP de sa carrière, après Auckland 2015.

Lors de sa conférence de presse après la demi-finale, l’ancien numéro 35 mondial a discuté de son état physique et mental, ainsi que de son objectif pour 2020 – qu’il est à deux doigts de réaliser, au début de la saison.

“Bien sûr, je suis fatigué. Physiquement fatigué, mentalement fatigué », a-t-il déclaré. «Je veux dire, il y a eu beaucoup de moments très critiques, non seulement aujourd’hui mais hier surtout, et au deuxième tour. Je suis juste très heureux d’avoir obtenu le dernier point, d’avoir franchi des moments importants et… cela me donnera beaucoup de confiance en moi pour les prochains matchs, non seulement demain mais, espérons-le, également pour les prochaines semaines.

Je peux jouer beaucoup plus détendu maintenant. J’ai toujours hâte à la finale, bien sûr. Je ferai de mon mieux pour obtenir le titre. C’est l’un de mes objectifs pour cette année, gagner un tournoi, donc si ça doit être demain, ça va être super.

Voyons voir. Je joue bien maintenant, je joue mieux que je ne l’ai fait il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Je vais juste essayer de maintenir cet élan ».