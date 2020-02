Jiri Vesely sauve deux députés. Ricardas Berankis et James Duckworth avancent

La demi-finale à Pune est terminée, trois joueurs poursuivant la première couronne ATP et l’autre qui a remporté la première et seulement début 2015! Jiri Vesely est le seul champion de l’ATP à gauche dans le tirage au sort et par seulement juste, repoussant deux balles de match contre Ilya Ivashka dans un triomphe 2-6, 6-1, 7-6.

Le Tchèque a gagné neuf points de plus au total, repoussant trois chances de pause sur cinq et offrant trois pauses sur dix occasions, prenant de l’ampleur après le deuxième set mais devant creuser profondément le décideur pour se retrouver en demi-finale.

Vesely a gaspillé deux chances de pause dans le huitième match du set final avant ce bris d’égalité des montagnes russes qui a vu 24 points et beaucoup de drame et d’excitation. Jiri a sauvé ces points de match à 5-6 et 9-10, convertissant le cinquième point de match à 12-11 pour sceller l’accord et rester sur la bonne voie pour le deuxième titre de sa carrière.

Dans la bataille des têtes de série, Ricardas Berankis a battu Yuichi Sugita 4-6, 7-6, 6-2 en deux heures et 16 minutes, restant concentré dans le deuxième set tie-break où il n’avait pas de place pour les erreurs et dominant dans le décider du set avec des pauses dans les matchs deux et huit pour la place en demi-finale.

C’est le meilleur résultat pour le Letton depuis Dubaï l’année dernière lorsqu’il a atteint les huit derniers, franchissant l’obstacle de quart de finale pour la première fois depuis Moscou 2017 où il était finaliste. Dans un autre affrontement entre les joueurs têtes de série, Egor Gerasimov a triomphé de Soonwoo Kwon 4-6, 7-6, 6-4 en deux heures et 21 minutes, frappant 18 as et repoussant trois des cinq chances de pause.

Le Coréen est resté en contact après avoir perdu deux fois son service également, manquant une énorme opportunité dans le 11e match du deuxième set qui aurait pu le rapprocher de la ligne d’arrivée et souffrant d’une pause précoce dans le set final que Gerasimov a transformé en triomphe.

Le 6e tête de série James Duckworth jouera dans la première demi-finale de l’ATP, battant Roberto Marcora 6-3, 7-6 en une heure et 28 minutes. L’Australien n’a attrapé que trois points de plus que l’Italien, face à un seul point de rupture et volant deux fois le service du rival pour sceller l’affaire en deux sets.

Marcora s’est cassé lors du quatrième match d’ouverture pour pousser l’adversaire devant, tirant la pause au tout dernier moment dans le set numéro 2 à 4-5 pour atteindre un bris d’égalité que James a remporté 7-4 avec une seule mini-pause. .