Jiri Vesely sauve quatre députés pour un affrontement final contre Egor Gerasimov

Jiri Vesely et Egor Gerasimov concourront pour le titre à Pune après leurs victoires en demi-finale samedi. En quart de finale, Vesely a dû sauver deux balles de match contre Ilya Ivashka dans un bris d’égalité décisif super intense, devant travailler encore plus dur dans le prochain affrontement pour marquer une victoire 6-7, 7-6, 7-6 contre Ricardas Berankis en trois heures et deux minutes!

Jiri a gagné 12 points de plus que Ricardas, lançant 28 as et ne faisant face qu’à quatre chances de pause, subissant trois pauses et devant creuser profondément au retour pour effacer ce déficit et rester en contact avec l’adversaire qui faisait de son mieux dans la quête de la première finale ATP depuis 2017.

Ricardas a réalisé de meilleurs chiffres au deuxième service, repoussant quatre des sept occasions de pause et créant quatre balles de match au troisième set tie-break, les gaspillant tous pour l’une des pertes les plus difficiles de sa carrière.

Ils ont échangé des pauses dans les matchs quatre et cinq du premier match, servant bien dans les matchs restants pour établir un bris d’égalité où Vesely avait quatre points de set. Ce n’était pas pour un gaucher, cependant, les gaspillant tous et perdant le briseur 10-8 suite à une double faute.

Le deuxième set offrait un score similaire, avec des pauses dans les matchs cinq et six et mieux servir dans le reste du set pour un autre tie-break, une victoire incontournable pour le Tchèque. Contrairement à l’ouverture du score, il n’y a eu aucune erreur de son côté du terrain, assurant le bris d’égalité 7-3 suite à une double faute de Berankis pour envoyer le choc dans un match décisif, avec une marque de deux heures indiquée sur le chronomètre.

Comme dans les deux sets précédents, le décideur a offert des pauses consécutives à 1-1, Ricardas repoussant une chance de pause à 4-4 avec un vainqueur de la volée astucieuse, assurant un autre bris d’égalité qui est allé à la distance. Le Lituanien a mené 6-3 mais n’a pas pu franchir cette dernière étape, perdant les deux points suivants au deuxième service de Jiri et gaspillant le troisième avec une faible volée qui a fini dans le filet.

Sa quatrième et dernière balle de match est intervenue à la suite d’une erreur de coup droit, permettant à Vesely de sceller l’accord à 8-7 et de se qualifier pour la finale. Là, le Tchèque affrontera Egor Gerasimov qui a battu James Duckworth 7-6, 6-4 en une heure et demie.

Laissant tomber 15 points en 11 matchs de service, le Bélarusse n’a jamais fait face à un point de rupture, augmentant la pression de l’autre côté du filet et gagnant cinq chances de pause au retour. Duckworth a bien fait de repousser quatre d’entre eux, manquant de peu le dernier dans le deuxième set pour pousser le rival à travers et terminer sa course en demi-finale.

Les deux joueurs ont bien servi dans le match d’ouverture, avec une seule occasion de pause pour Gerasimov à 3-3, refusée par Duckworth qui n’avait aucune chance dans le bris d’égalité, la perdant 7-2 après un retour gagnant de Gerasimov qui a gagné un énorme coup de pouce avant o définir le numéro deux.

Là, le Biélorusse a lancé cinq prises de commandement et a saisi une chance de pause à 5-4 pour sceller l’accord et rester sur la trajectoire pour le premier titre ATP.