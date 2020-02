La finale de l’ATP Maharashtra Open se déroule après une belle semaine de tennis à Pune. Mais le Tchèque Jiri Vesely va-t-il réclamer son deuxième titre au niveau de la tournée cinq ans après le premier ou est-ce Egor Gerasimov qui sortira triomphant dans l’ouest de l’Inde?

Maharashtra Open Final Prediction

Jiri Vesely vs Egor Gerasimov

Tête à tête: Gerasimov 1-0 Vesely

Pour la deuxième journée consécutive, Vesely s’est rallié au bord de la défaite, sauvant quatre balles de match dans une bataille de trois heures contre le fougueux Ricardas Berankis. Le Tchèque avait été un set et une panne, mais a réussi à forcer un décideur, avant de reculer à nouveau dans le tie-break du troisième set. Mais Berankis, qui avait été clinique au filet tout au long, s’est avéré incapable de mettre son homme à l’écart, ratant une simple volée 6-5 pour donner à Vesely un chemin de retour dans le match.

Et Vesely n’a pas tardé à en profiter, remportant finalement le tie-break de neuf points à sept pour remporter une victoire 6-7 7-6 7-6. La clé de sa victoire a été un excellent service alors qu’il a martelé 28 as, tout en réussissant seulement sept doubles fautes. Berankis, dans un contraste marqué, n’a réussi à atteindre que trois as contre huit doubles fautes, cette disparité par rapport à la ligne faisant la différence entre les deux hommes.

Gerasimov, quant à lui, est devenu professionnel il y a une décennie, mais n’a effectué sa première demi-finale de niveau tour qu’en septembre dernier, marquant une victoire mémorable sur le demi-finaliste de l’US Open Matteo Berrettini en cours de route, avant de se retrouver à court contre Daniil Medvedev. Mais il a clairement pris confiance en cette manche, jouant un excellent tennis pour atteindre sa première finale ATP à Pune. Gerasimov a battu James Duckworth en demi-finale sans faire face à un point de rupture.

Gerasimov et Vesely ne se sont jamais rencontrés au niveau de la tournée, mais le Biélorusse a remporté la seule rencontre précédente de la paire, qui a eu lieu lors du deuxième tour de qualification aux Championnats de tennis de Dubaï l’année dernière. Vesely pourra faire appel à sa plus grande expérience, mais Gerasimov semble être en contact et, contrairement à Vesely, la fatigue ne devrait pas être un problème pour le Biélorusse. En effet, attendez-vous à ce que ses jambes plus fraîches se révèlent décisives au Maharashtra Open.

Prédiction: Gerasimov en 2

