JJ Wolf continue d’exciter le tennis américain

Cela n’a peut-être pas l’impact médiatique que d’autres compatriotes ont, mais JJ Wolf il a mis en garde contre son énorme potentiel et son titre dans le ATP Challenger Columbus 2020 il ne fait que réaffirmer le sentiment qu’il est dans une nette tendance à la hausse. Il a remporté Denis Istomin et, à 21 ans, ajoute deux titres Challenger cette saison et quatrième de sa carrière professionnelle, et se classe au 144e rang mondial. “J’atteins un niveau où je sens que je peux être cohérent et régulier. C’est la façon de continuer à grandir et à affronter les meilleurs”, a-t-il révélé.

Lorsque J.J. Le loup est à Columbus, la magie opère.

Défense insensée du natif de l’Ohio – pic.twitter.com/OQlcJHllyo

– ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) 26 février 2020

