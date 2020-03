JJ Wolf revalide la couronne à Columbus

Il savait ce que c’était que de gagner là-bas et il l’a encore fait. L’Américain JJ Wolf (21 ans, n ° 163 du classement ATP) a soulevé sa quatrième blessure au Tournée Challenger après avoir vaincu un extop100 entier, l’Ouzbékistan Denis Istomin, par un coup franc 6-4 et 6-2 dans Challenger 80 de Columbus Wolf a déjà décroché le titre l’année dernière dans certains morceaux qu’il connaît bien, puisque le tournoi se joue dans l’état de l’Ohio, où il est né et où il a joué son stage universitaire (avec l’Ohio State). Donc, avec ce titre, vous montez dans le top 150 en l’absence d’essayer votre jeu sur les surfaces rapides.

.