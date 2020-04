Jo Wilfried Tsonga n’a pas peur de la retraite

L’ancien numéro 5 mondial Jo Wilfried Tsonga dit qu’il est bien conscient qu’il ne restera pas trop longtemps car il a récemment parlé à la légende du basket-ball français Tony Parker pour lui demander des conseils sur la retraite. Tsonga, le finaliste de l’Open d’Australie 2008, a eu 35 ans vendredi dernier et ses dernières années sur le Tour ont été tout sauf idéales car il a dû faire face à diverses blessures ces dernières années.

Le début de cette saison n’était pas non plus prometteur car le Français s’est blessé au dos lors de son deuxième match de la saison et cela l’a obligé à abandonner en milieu de match son affrontement du premier tour à l’Open d’Australie contre Alexei Popyrin.

Alors que l’homme de 35 ans s’apprêtait à faire son retour, l’ATP a suspendu la tournée en raison de la pandémie de coronavirus. Tsonga, 18 fois champion de l’ATP, pense qu’il ira bien après la fin de sa carrière professionnelle de tennis, car il s’est intéressé à d’autres choses.

“Avant la suspension, j’étais blessé et dans une situation compliquée”, a déclaré Tsonga à beIN SPORTS, comme l’a révélé We Love Tennis France. “Je vais prendre le temps de travailler et me remettre en forme pour reprendre du mieux que je le pourrai.

“La retraite? Je l’imagine très bien, j’en ai beaucoup discuté avec d’autres athlètes, dont Tony Parker récemment. Je suis préparé à cela, car j’ai pris le temps ces dernières années de m’intéresser à d’autres choses, d’avoir d’autres projets, je n’ai pas peur du moment où ça va s’arrêter.

“La seule chose que j’ai en tête, c’est de m’arrêter dans de bonnes conditions, de manière honorable et c’est ce qui me motive. Je m’entraîne dur tous les jours.”