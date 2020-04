Jo Wilfried Tsonga parle du projet de tournée d’été en France

L’ancien numéro 5 mondial Jo Wilfried Tsonga espère que la tournée estivale française sera organisée si le Tour ne reprend pas le 13 juillet une fois la suspension actuelle expirée. La tournée estivale française a été proposée par All in Academy et soutenue par la Fédération Française de Tennis (FFT) – l’objectif du projet est d’aider les joueurs et de faire du travail caritatif en même temps.

Tsonga parle du projet de tournée d’été en France proposé par All In Academy et soutenu par FFT. (Sa faisabilité dépend de la question de savoir si la situation épidémiologique en France permet d’organiser des événements en plein air avec une foule limitée en août.) Https://t.co/LPKVwbFARQ – Oleg S. (@ AnnaK_4ever) 20 avril 2020

Si cela se poursuit, le plan est le suivant:

– Phase de groupes de 3 semaines dans quatre clubs de tennis de la Côte d’Azur

– Phase finale éliminatoire d’une semaine

– simples et doubles pour hommes et femmes, plus doubles mixtes

– wild cards pour les joueurs étrangers s’entraînant en France / Monaco – Oleg S. (@ AnnaK_4ever) 20 avril 2020

Les organisateurs essaieraient d’attirer des sponsors “et, idéalement, de vendre les droits TV”. Une partie du prix irait au fonds de solidarité. – Oleg S. (@ AnnaK_4ever) 20 avril 2020

Tsonga: “Le tennis est un sport très individualiste mais il sait faire preuve de solidarité lorsqu’il s’agit d’aider les autres. En France, par exemple, il y a le Club de la Coupe Davis et lorsqu’un des membres du club est en difficulté, tout le monde se mobilise pour l’aider. C’est arrivé plusieurs fois. “- Oleg S. (@ AnnaK_4ever) 20 avril 2020

Tsonga, maintenant classé au n °

49 dans le monde, n’a pas connu un bon début de saison alors qu’il s’est blessé au dos lors de son deuxième tournoi de la saison. Le Français a perdu son premier match à Doha, avant d’être contraint de retirer son affrontement au premier tour de l’Open d’Australie à Alexei Popyrin.