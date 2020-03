Jo-Wilfried Tsonga prévoit de rester impliqué dans le tennis à l’avenir

Le Français Jo Wilfried Tsonga dit qu’il prévoit de rester impliqué dans le tennis même après sa retraite. S’adressant à WeLoveTennis, Tsonga a déclaré: «Mon idée est de rester dans le tennis, de jouer un vrai rôle dans toutes mes fonctions, que ce soit à l’Open Parc, à l’Open 13 ou à l’All In Academy.

Je ne me vois pas m’éloigner de chez moi pour suivre un joueur en particulier. D’un autre côté, je veux m’impliquer, comprendre, partager mon expérience. Comme tout ce que je fais dans la vie, j’ai de l’ambition. Le tennis fera donc toujours partie de ma vie, mais j’ai aussi d’autres idées dans d’autres domaines. “

Tsonga est actuellement classé 49e au monde et n’a disputé que deux épreuves cette année – s’inclinant au premier tour de l’Open du Qatar et de l’Open d’Australie. Le classement de Tsong’a en ATP en simple est le 5e mondial, qu’il a atteint en février 2012.

Il a été nommé ATP Newcomer of the Year pour 2007 et a atteint la finale de l’Open d’Australie 2008 en tant que joueur non classé. Il a également disputé des demi-finales à l’Open d’Australie 2010, aux Open de France 2013 et 2015, à Wimbledon en 2011 et 2012 et à la finale des finales de l’ATP World Tour 2011.

En 2017, Tsonga a aidé la France à remporter sa première victoire en Coupe Davis en 16 ans après avoir précédemment perdu en finale en 2014. Il est également le premier et l’un des trois seuls joueurs (les autres étant Tomáš Berdych et Stan Wawrinka) à remporter le Grand Chelem contre Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray.

Tsonga est également médaillée d’argent olympique, terminant 2e en double avec son partenaire Michaël Llodra aux Jeux olympiques d’été de 2012.