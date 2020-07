Jo-Wilfried Tsonga vient à la défense de Novak Djokovic sur le Adria Tour

Le joueur de tennis français Jo-Wilfried Tsonga est venu à la défense du numéro un mondial Novak Djokovic après que le Serbe a été sévèrement critiqué pour avoir organisé l’Adria Tour où un certain nombre de joueurs ont été testés positifs pour le coronavirus.

Jo-Wilfried Tsonga défend le numéro un mondial Novak Djokovic

S’adressant à L’Equipe, Tsonga a déclaré: «S’il a pu organiser ce tournoi, c’est parce qu’il avait toutes les autorisations. Il y a peut-être eu un excès de confiance mais Djokovic n’est pas le vrai coupable.

Il pensait qu’il allait bien. « Tsonga a également parlé de son nouveau projet car lui et Thierry Ascione, qui est également son entraîneur, ont décidé d’investir dans le Tennis Club de Grasse. Tsonga deviendra le vice-président du club afin pour développer le club.

«Nous avons décidé de reprendre le club avec Thierry, car qui mieux que nous, actif dans le tennis, pour développer notre sport. Nous voulons faire de ce club un lieu de rencontre pour la vie et le sport. Nous avons pour objectif de former des jeunes.

J’aurai un rôle de grand frère à jouer et aider les jeunes à évoluer. Je viendrai ici régulièrement pour développer le club et profiter de ces installations exceptionnelles. En plus du club de Grasse, il y a notre académie à Villeneuve-Loubet.

C’est donc une action mondiale pour promouvoir le tennis, c’est notre devoir. « Jo-Wilfried Tsonga, 35 ans, a atteint un classement ATP en simple n ° 5 mondial, qu’il a atteint en février 2012. Sa meilleure performance lors d’un Grand Le tournoi de slam est arrivé à l’Open d’Australie 2008 quand, en tant que joueur non classé, il a atteint la finale, battant quatre têtes de série, dont Rafael Nadal en demi-finale.

Tsonga a finalement perdu contre Djokovic en finale. Il est actuellement classé n ° 49 au monde. Il a remporté 18 titres en simple ATP et 2 titres en double ATP dans sa carrière jusqu’à présent, et a gagné plus de 22 millions de dollars en prix de carrière. Novak Djokovic est classé n °

1 au monde et a remporté 17 titres en simple du Grand Chelem. Djokovic est en course pour le plus grand nombre de titres en simple du Grand Chelem en tennis masculin avec Roger Federer et Rafael Nadal. Federer a remporté 20 titres en simple du Grand Chelem tandis que Nadal en a remporté 19.

Il a annoncé il y a quelques jours que lui et sa femme avaient tous deux été testés négatifs pour le coronavirus après avoir été positifs initialement après l’annulation de l’Adria Tour.