Joao Souza, expulsé à vie du tennis et 200 000 $ d’amende par taille

Selon le rapport de l’EFE ce matin, Joao Souza, un joueur de tennis brésilien de 31 ans devenu numéro 69 mondial, a été condamné à perpétuité par le Tennis Integrity Unit (TIU) pour trucage de matchs, en plus de lui infliger une amende de 200 000 $ sur une très lourde peine et cela signifie également un avertissement pour ceux qui veulent essayer la même chose. Souza a été reconnu coupable de ces crimes de dommages par les parties correspondantes entre 2015 et 2019 lors de tournois au Brésil, au Mexique, aux États-Unis ou en République tchèque.

