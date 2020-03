Joao Souza fait une blague qui peut lui coûter très cher

Le joueur de tennis brésilien Joao Souza Il fait l’objet d’une enquête policière en raison de la publication de sa dernière vidéo sur les réseaux sociaux. L’ancien joueur de tennis a affirmé que sa sœur Maria Clara Souza était responsable de la propagation du coronavirus à Mogi Das Cruzes, une ville de l’État de Sao Paulo: “Vous avez amené le coronavirus à Mogi. Cette ville a déclaré une alarme sanitaire en raison de cette mauvaise ici », a déclaré l’ancien joueur de tennis qui a récemment été suspendu pour trucage de matchs entre 2015 et 2019. Sa sœur dans cette vidéo a répondu:« Apportez le coronavirus à Mogi. Désolé les gars. En ce moment, je vais bien et je ne suis pas en quarantaine “, a-t-elle répondu en fumant et en souriant. La vidéo a été rapidement supprimée par Souza, qui fait l’objet d’une enquête.

.