Joe Salisbury, un rêve devenu réalité à 27 ans

Entre les allées et venues d’Andy Murray, le ralentissement de Kyle Edmund, les déconnexions de Johanna Konta et la barrière du classement Dan Evans, il semblait que le sourire du tennis britannique s’éteigne légèrement au début du siècle faute de référence Je lui donnerais les joies d’autres temps. Rien ne pouvait être plus éloigné de la réalité, la seule chose que le spectateur avait à faire était de creuser à travers le circuit de double, où Jamie Murray avait également besoin d’un câble pour continuer à porter le drapeau de l’élite. Royaume-Uni. C’est ainsi que le chiffre de Joe Salisbury, un talent de 27 ans qui a touché le ciel lors du dernier Open d’Australie et qui court déjà comme un homme à envisager pour l’avenir.

Professionnel depuis 2014, la carrière d’un doubleur ne prend pas de température jusqu’à ce qu’il lève un Grand Chelem. Il ne devrait pas en être ainsi, mais Salisbury n’a pas franchi la barrière de l’anonymat avant de conquérir Melbourne il y a quelques semaines aux côtés de Rajeev Ram. «J’étais un peu nerveux, je pensais même que c’était négatif d’avoir eu deux jours et demi de repos jusqu’à la fin, c’était trop de temps pour réfléchir. Puis, une fois arrivé au tribunal, je ne me sentais vraiment pas nerveux. À partir du moment où nous montons sur la piste, c’est quand nous sommes le plus à l’aise. Nous devions sortir et faire de notre mieux, pour donner notre meilleure version, c’est comme ça que ça s’est passé. Peut-être que je ne m’attendais pas à jouer aussi bien que nous, surtout à cause de sa nervosité avant le match », se souvient-il de sa rapide victoire contre Purcell / Saville 6-4 et 6-2.

Vous imaginiez un jour élever un titre de ce calibre? “Ce n’est que Wimbledon 2018, j’y ai pensé pour la première fois il y a quelques années, lorsque j’ai atteint les demi-finales. Ce n’était que mon deuxième tournoi du Grand Chelem, jusqu’à ce jour, ma seule question était de savoir si un jour je deviendrais un bon joueur de double. Je n’étais pas sûr de la hauteur que je pouvais atteindre, si je pouvais même le faire. Une fois que j’ai fait ce résultat à Wimbledon, j’ai réalisé le niveau que j’avais, j’ai vu que j’étais capable de jouer. J’ai compris que l’idée de gagner une grosse journée était possible», Avoue le Londonien.

Maintenant, aux portes de ses 28 ans, Joe est devenu un autre exemple où la hâte n’apporte pas toujours de bons résultats. “Il est important que, bien qu’il ne soit pas l’un des meilleurs juniors à remporter les tournois du Grand Chelem, ou qu’il ait réalisé un grand nombre avant l’âge de 20 ans, il y a encore une opportunité de profiter d’une bonne carrière. Évidemment, il est encore tôt pour moi, donc je veux gagner la confiance des autres joueurs pour continuer à travailler, au final le prix finira par arriver. Nous avons eu la chance d’être entourés d’un grand groupe d’entraîneurs, en plus d’avoir travaillé très dur », souligne l’actuel numéro 3 mondial

Et bien sûr, avec ce classement, la chose la plus normale est que Jeux olympiques ils se sont déjà mis entre sourcil et sourcil d’anglais. «J’adorerais être aux Jeux olympiques, bien sûr. En ce moment, je pense que si vous êtes parmi les dix premiers au monde, vous avez la garantie de jouer et même de choisir votre partenaire. De toute évidence, rien de tout cela n’est encore garanti. Je dois rester dans le top10 jusqu’en juin ou juillet. Mais oui, c’est devenu un objectif personnel, quelque chose que j’apprécierais vraiment beaucoup », confirme-t-il de confiance.

Joe Salisbury, un autre grand joueur qui atteint le but après avoir longtemps essayé de briser la coquille. “Pendant mon séjour à l’université, il fut un temps où je ne savais pas trop si je voulais me consacrer au tennis professionnel ou non, j’ai subi trop de blessures, jusqu’à ce que je décide de tout miser”, se souvient le Britannique. «Puis, au cours des deux premières années, il y a eu de nombreux moments d’insécurité, de ne pas gagner d’argent, de chercher ma vie sans fortune. Même lorsque je suis passé au circuit double, je me suis vu jouer longtemps dans le Challenger, il n’a pas remonté au classement aussi vite que je l’aurais souhaité, jusqu’à l’arrivée de Wimbledon. Il y a eu de nombreuses fois où je me suis demandé si je devais continuer ou non, même si à l’intérieur je pense que je l’avais toujours dit clairemento. Aujourd’hui, je suis fier d’avoir réussi. »

.