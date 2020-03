Johan van Herck sur les joueurs belges, le calendrier du tennis et Kim Clijsters

Le capitaine belge de la Coupe Davis et de la Fed Cup, Johan van Herck, a déclaré qu’il avait été en contact avec les joueurs de tennis belges pendant l’arrêt du tennis et leur avait conseillé de rester physiquement actif autant que possible tout en veillant à ce qu’ils respectent les restrictions locales et les avis du gouvernement. .

S’adressant à Sporza, van Herck a déclaré: “J’ai été en contact avec nos joueurs, ils le font. Je n’ai aucune connaissance de la maladie ou des infections. Il y avait, bien sûr, des troubles à propos de la situation. Quand pouvons-nous recommencer? Maintenant, il y a encore une certaine clarté.

Il n’y a pas de tournois avant début juin. C’est ennuyeux, mais grâce à cette communication, il y a de nouveau une certaine tranquillité d’esprit. Cela prendra certainement aussi longtemps. Les joueurs peuvent se détendre un peu. Tout le monde s’entraîne maintenant un peu à la maison, reste physiquement occupé.

Il est important de maintenir une condition de base, de bien planifier: que faisons-nous, quand faisons-nous cela? Ils peuvent faire quelque chose pour l’entraînement de tennis spécifique. Pour l’instant, il est arrêté car les clubs sont fermés. Tout se fait en concertation avec les experts du gouvernement.

“van Herck a également parlé du retour de l’ancien numéro un mondial Kim Clijsters, qui est revenu sur la tournée après une interruption de sept ans plus tôt cette année et a joué deux tournois avant la fermeture.” Naturellement, cette situation a également un impact sur le retour de Kim. .

Elle devra reprogrammer, ajuster son emploi du temps. Mais elle a joué ces deux matchs, elle en aura beaucoup appris. Si tout se passe comme prévu, elle pourra bientôt jouer au tennis sur gazon, sur terrain dur. La saison qui lui va bien.

»Van Herck ajoute qu’il pensait que la décision de la Fédération française de tennis de déplacer l’événement de Roland Garros sans consulter les autres était égoïste et unilatérale. “Je pense qu’il est logique que la Fed Cup à Budapest ait été décidée rapidement.

De cette façon, il y avait une certitude pour les joueurs et les coûts pouvaient également être limités. Roland Garros arrive soudain avec cette nouvelle date en septembre. À mon avis, ils voulaient simplement anticiper. Et si, par exemple, Indian Wells ou Miami avaient déjà réglé leur date.

Il était important d’avoir sa propre place. Peu unilatéral, égoïste. Qu’en est-il des matches de barrage pour la Coupe Davis? Ils coïncident avec Roland Garros. Cela signifie que nous ne pourrons peut-être pas sélectionner trois joueurs car ils veulent jouer les qualifications pour Roland Garros.

Ce n’est pas correct. Ou encore, prenez Joran Vliegen et Sander. Imaginez s’ils arrivent à la deuxième semaine de l’US Open, ils doivent aller tout de suite en Bolivie puis rapidement à Paris, ce qui est assez extrême, vous obtenez de l’herbe, de la terre ferme et de l’argile sur une poignée de semaines.

Beaucoup trop de choses se sont produites ces derniers mois. Il y a également trop peu de consultations. Il est grand temps que toutes les organisations se réunissent et se consultent pour tout remettre en ordre car ce n’est pas bien. Mais je me rends compte que cela va être très difficile. ”