Johanna Konta demande de l’aide à la WTA

Joueur de tennis britannique Johanna Konta Il a accordé une interview à Standard Sport, où il a parlé de toutes les nouvelles concernant le monde du tennis, actuellement interrompues jusqu’au 4 juin au moins en raison de la pandémie de coronavirus. Le joueur né à Sydney mais avec un passeport britannique a avoué qu’il travaillait très fort avec la WTA pour aider les joueurs qui ont besoin d’un soutien financier à continuer d’être liés au tennis.

Le numéro 14 actuel du classement WTA était très triste de la situation que traverse le monde et plus particulièrement du tennis: “C’est déchirant la situation que nous vivons. Il est très triste que nous soyons tous enfermés à la maison pour ne pas risquer d’être infectés. De plus, au fil des jours, nous voyons combien de tournois sont annulés. Nous avons déjà vu comment Roland Garros Il a été reporté à la fin septembre et tout indique que la même chose se produira à Wimbledon. C’est navrant. Avec ce qui se passe en ce moment, je ne pense pas que la situation va changer dans quelques semaines. “

Konta reconnaît que la clé pour ne pas être trop submergé à la maison est de ne pas trop penser au moment où ils reviendront à la normale: “Je suis isolée dès le premier jour et je fais beaucoup d’exercice à la maison pour ne pas perdre la forme physique. De plus, je passe beaucoup de temps avec mon chien et ma copine et je suis constamment en contact avec ma famille via FaceTime. Mais il faut savoir que Cela ira encore plus loin et la clé pour ne pas être submergé est de ne pas trop y penser. Vous devez vivre au jour le jour et penser que nous nous rapprochons du retour à la normale. “

Critique de Roland Garros pour la façon dont ils ont décidé de reporter le tournoi: “C’est une situation vraiment triste pour eux de publier une décision d’un tel calibre comme ils l’ont fait. Pas à cause de la décision, mais à cause de la manière très décevante de la communiquer à tous les fans et à nous-mêmes, dont nous n’avions aucune idée. Cela arriverait. Cela a laissé un goût amer à beaucoup de gens et en particulier aux joueurs de tennis qui, comme je l’ai déjà dit, ne savaient absolument rien. “

Demander l’union entre les tournois et les joueurs: “Collectivement, nous formons tous quelque chose appelé tennis. Sans joueurs, il n’y a pas de tournois et sans tournois, il n’y a pas de joueurs. Plus nous travaillerons ensemble, plus il sera facile de revenir à la normalité et à la compétition, chose que tout le monde attend déjà avec impatience après plusieurs semaines de pause. “

En tant que joueuse de tennis appartenant au WTA Players Council, Konta prétend travailler pour parvenir à un accord afin d’aider financièrement les joueurs: “La réalité est qu’aucun joueur de tennis ne gagne de l’argent en ce moment. Nous avons tous une réduction de salaire de 100%. Tout le monde essaie de trouver la meilleure façon possible de parvenir à un accord, même minime. La situation actuelle c’est assez compliqué, surtout pour les joueurs de tennis de rang inférieur qui ont besoin d’avantages pour continuer dans ce sport. “

