Johanna Konta se joint à des célébrités pour remercier le personnel du NHS

La star du tennis britannique Johanna Konta fait partie de celles qui figurent dans un message remerciant le National Health Service (NHS) d’avoir mené la bataille en Grande-Bretagne contre la pandémie de COVID-19. Partout dans le monde, le personnel médical est salué par les dirigeants et le public comme des héros qui mettent leur propre vie en danger tout en aidant les personnes touchées par la pandémie de COVID-19.

Konta est rejoint par la star de James Bond Daniel Craig et la pop star Elton John dans le message pour remercier le personnel du NHS.

Notre @CNOEngland Ruth May est rejointe par des visages familiers pour dire un très grand #Merci à tous les incroyables employés, soignants et bénévoles de la santé et des soins.

CO # COVID19 #ThankYouThursday #OurNHSPeople pic.twitter.com/X96HuTWoos – NHS England and NHS Improvement (@NHSEngland) 2 avril 2020

Notre #ThankYouThursday ne s’arrête pas là! En rejoignant James Bond, David Beckham et Paul McCartney sont des visages plus célèbres qui veulent rendre hommage à #OurNHSPeople.

#ThankYouNHS pic.twitter.com/g36o1sVuxr – NHS England and NHS Improvement (@NHSEngland) 2 avril 2020

Merci ❤️ https://t.co/xcl9j2a9Us – Johanna Konta (@JohannaKonta) 3 avril 2020

Konta est un ancien numéro un mondial

4 et la première joueuse de tennis britannique. Elle est également une ancienne demi-finaliste de Wimbledon et est actuellement classée n ° 14 au classement mondial. Konta a également atteint les demi-finales de l’Open d’Australie et de l’Open de France dans sa carrière.

L’athlète de 28 ans a remporté jusqu’à présent trois titres en simple sur le circuit WTA, ainsi que 11 titres en simple et quatre en double sur le circuit féminin de l’ITF.