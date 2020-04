Johanna Konta sur l’annulation probable de Wimbledon et la manière dont le French Open a «laissé un goût amer dans la bouche»

La Britannique No 1 Johanna Konta admet que ce serait navrant si Wimbledon est annulé alors qu’elle a également révélé que la manière dont Roland Garros a géré le report de l’Open de France a déçu la communauté du tennis.

Le coronavirus a plongé tous les horizons dans le chaos et le tennis n’est pas différent avec tous les tournois suspendus jusqu’au 7 juin.

Bien que le tournoi de Wimbledon de cette année ne commence que le 27 juin, le All England Club tiendra une réunion d’urgence du conseil d’administration cette semaine et beaucoup pensent qu’ils annuleront l’événement.

Jamie Murray pense que Wimbledon sera annulé car «il est difficile de déplacer le tournoi»

Dans une interview avec Sport Standard, N ° 14 mondial Konta a exprimé sa tristesse devant l’annulation attendue de Wimbledon.

“Comme pour chaque événement, c’est déchirant, une situation vraiment triste à affronter”, a-t-elle déclaré.

«Avec ce qui se passe dans le monde en ce moment, je ne pense pas que cela changera réellement tout ce que je fais actuellement.

«Je vais encore m’isoler, rester aussi en forme que possible, passer du temps avec mon chien et mon petit ami et rester en contact avec ma famille sur FaceTime.

«Mais cela prolonge définitivement cette réalité; ne pas regarder trop loin va être très important pour moi. »

Le patron du tennis français accusé d’avoir tenté de «marquer des points» alors que l’Open de France «pourrait être puni»

L’Open de France, cependant, reste sur le calendrier 2020 après que les officiels de Roland Garros aient stupéfait la communauté du tennis il y a quelques semaines en annonçant que le tournoi a été déplacé de sa place du 24 mai au 7 juin au 20 septembre au 4 octobre.

Konta dit que la décision a laissé un mauvais goût dans la bouche et a exhorté la fraternité de tennis à travailler ensemble.

“C’est une situation vraiment triste et c’est très décevant pour eux de rendre leur décision comme ils l’ont fait”, a-t-elle déclaré.

“Ce n’est pas l’acte lui-même, mais la manière qui a déçu tout le monde dans la communauté du tennis. Cela a laissé un goût amer dans la bouche de beaucoup de gens. “

Elle a ajouté: «Collectivement, nous sommes tous les membres qui composent le tennis. Sans joueurs il n’y a pas de tournois et sans tournois il n’y a pas de joueurs.

«Plus nous pourrons rester ensemble, plus la transition vers le jeu sera facile et tout le monde aura l’occasion de concourir.»

Le tennis a toujours été un sport sans jeu, sans rémunération et les joueurs les moins bien classés seront durement touchés par l’annulation des tournois.

Konta est membre du WTA Player Council et a révélé qu’ils travaillaient sur un système de soutien pour les joueurs, mais concède que la situation est «très sombre» pour le moment.

«La réalité est qu’il n’y a aucun joueur de tennis qui gagne de l’argent en ce moment; tous les joueurs de tennis ont subi une baisse de salaire de 100% », a-t-elle déclaré.

«Tout le monde essaie de trouver la meilleure façon possible de se tenir aux côtés d’une équipe et de soutenir les personnes avec lesquelles vous travaillez et avec lesquelles vous vous sentez proches sans vous ruiner.

“[A support system] est en cours d’élaboration en ce moment, mais la réalité est que même si c’est possible – et espérons que c’est le cas – ce sera très minime.

“C’est une situation très sombre et désastreuse, en particulier pour les joueurs les moins bien classés.”

