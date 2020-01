Johanna Konta tire des choses positives de la défaite au début de l’Open d’Australie

La 12e tête de série, Johanna Konta, a franchi la porte de sortie à l’Open d’Australie après le premier obstacle, battue par Ons Jabeur 6-4, 6-2 en 63 minutes. Le Tunisien a devancé l’adversaire le mieux classé dans chaque segment, jouant contre seulement deux chances de pause et offrant quatre pauses pour contrôler le tableau de bord et prendre un départ gagnant.

Johanna n’a pu frapper que huit vainqueurs et 19 fautes directes, peinant à trouver le rythme et connaissant la deuxième défaite de la saison après une sortie anticipée à Brisbane également. Le Britannique avait été écarté depuis l’US Open l’an dernier avec une blessure au genou, se sentant bien sur le terrain aujourd’hui en termes de fitness mais toujours confronté au manque de rythme après une si longue pause, espérant changer cela à Dubaï dans quelques semaines.

“C’est une chose malheureuse. Cela fait partie du sport et cela fait aussi partie de ma façon de jouer, et c’est quelque chose qui viendra avec le temps et les matchs”, a déclaré Konta. “En fin de compte, l’essentiel était de recommencer à jouer, et je le suis.

Et comment je me sentais physiquement là-bas est évidemment une tique énorme pour moi par rapport à l’endroit où j’étais en septembre de l’année dernière. Je pense que me donner le temps de trouver un niveau auquel je veux jouer va être important. J’ai aussi joué un excellent adversaire et ce n’est pas tout sur ma raquette.

Je m’attendais à ce qu’elle soit inspirée pour bien jouer, et c’est le genre de joueuse qui fait aussi un petit boulot. Malheureusement, je ne pouvais pas vraiment trouver un moyen de rendre les choses plus difficiles pour elle .. Je suppose que c’est là que nous en sommes en ce moment.

Il s’améliore. Je veux dire, je ne vais pas m’ouvrir juste pour l’enfer. Je savais qu’en prenant la décision de venir jouer ici, je m’ouvrais à potentiellement ça ne va pas bien. Mais ce qui était bien aujourd’hui, c’était que mon genou se sentait très bien … c’est une chose très positive pour moi, surtout pour l’endroit où j’étais en septembre. ”