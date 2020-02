Johanna Larsson annonce sa retraite du tennis à 31 ans

Étonnant de voir qu’aujourd’hui et avec le tennis à son meilleur, quelqu’un décide de prendre sa retraite à 31 ans mais Johanna Larsson Il a pris cette décision comme il l’a publié dans une interview pour la Fédération suédoise de tennis où il révèle que sa retraite est immédiate, donc son dernier match professionnel était en Fed Cup. “Pour être au top, il faut beaucoup de temps et de dévouement, de nombreuses heures d’entraînement sur piste et je sens que je n’ai pas l’énergie et la volonté de le faire et je ne veux pas faire des choses comme ça. Je suis très reconnaissant d’avoir fait ce voyage parce que j’ai de merveilleux souvenirs. les meilleurs stades du monde et j’ai rencontré des gens et des cultures dans tous les endroits de la planète. J’ai aussi beaucoup appris sur moi et j’ai hâte au prochain épisode de ma vie “, a déclaré Larsson, qui prend sa retraite avec deux titres WTA en simple et 14 en double, la 45e étant le meilleur classement.

.