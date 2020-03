Johanna Larsson: «Ce fut un voyage fou mais formidable»

Il n’est jamais agréable de parler d’un retrait, même si cela dépend en grande partie du ton avec lequel le protagoniste s’exprime. Dans le cas de Johanna LarssonLe sentiment est que la joueuse de tennis de 31 ans repart avec le sourire aux lèvres après avoir réalisé tous ses rêves. Pas tous, mais ceux nécessaires pour donner un dossier à votre carrière avec dignité et fierté. Dans une interview à Svenska Tennisförbundet, médium local qui était n ° 45 au monde et champion de deux titres WTA étend ses souvenirs pour mettre l’empreinte sur l’une des courses les plus étendues du tennis féminin suédois.

L’idée de prendre sa retraite. «J’étais avec cette idée depuis un moment, lors de l’Open d’Australie, mais j’ai pris la décision finale juste après la série de la Coupe de la Fédération en février. Malgré avoir démontré que j’étais à un haut niveau de jeu, je suis reparti avec le sentiment que je n’avais pas ce qu’il fallait pour concourir dans l’élite. Je n’étais pas prêt à jouer à 70-80%. »

Premiers jours loin des pistes. «Je pense qu’il me faudra un peu de temps pour vraiment l’accepter. Peut-être que dans un mois ou deux, ils m’aideront à comprendre que tout est fini. En ce moment, c’est très agréable d’avoir une matinée pour dormir, sans rien avoir prévu, surtout pour ne pas avoir à être au courant des comptes pour voir quand est le prochain voyage. Maintenant, je peux profiter des choses spontanées de ma famille et de mes amis, bien que je sache qu’avec le temps, quand tout se stabilise, je vais aussi manquer des morceaux qui m’ont accompagné tout ce temps. »

Le cadeau que le tennis a fait. «Il est très difficile de répondre à cette question. Le tennis est ma vie depuis que j’ai cinq ans, quand j’ai ramassé une raquette pour la première fois. Mes parents ont pris la décision de déménager pour le tennis quand j’avais onze ans et mon frère avait treize ans. J’ai joué quelques tournois juniors en Suède, jusqu’à ce que je commence à être professionnel à 15 ans, à Bastad, depuis ce fut un voyage fou et génial. Je suis très reconnaissant d’avoir parcouru ce chemin, j’ai beaucoup de merveilleux souvenirs. J’ai joué dans les plus grands stades, j’ai rencontré des gens d’autres cultures, j’ai beaucoup appris sur moi … c’est super de regarder en arrière et de voir tout cela avec seulement 31 ans. »

Meilleurs souvenirs. «L’année dernière, c’était incroyable d’atteindre les demi-finales de Roland Garros avec Kirsten Flipkens, tout comme lorsque nous avons atteint la finale de la finale de la WTA avec Kiki Bertens. Ce furent des expériences incroyables, je regarde en arrière et je me demande vraiment si c’est arrivé. On était dans les nuages ​​mais on gagnait encore des matchs, ces deux résultats étaient les meilleurs. Dans le domaine individuel, je garde le titre à Bastad 2015. C’était génial de gagner à domicile, un rêve devenu réalité que je poursuivais depuis que je suis enfant. Les titres et les victoires sont importants, mais c’est le voyage qui compte. C’est ce que j’emporte avec moi, à toutes les personnes que j’ai rencontrées en chemin. Fixez-vous des objectifs et atteignez-les, restez dans la bulle et investissez tous vos efforts dans une seule chose pour être le meilleur possible. C’est quelque chose d’unique et de fascinant. »

Et maintenant quoi? «Je n’ai pas de pains clairs pour l’avenir, mais je pense que le tennis signifie beaucoup pour moi, je vais rester dans le sport d’une manière ou d’une autre. Dans quel rôle, il est difficile de savoir. Ce dont je suis sûr aujourd’hui, c’est que je dois beaucoup au sport, je lui suis très reconnaissant pour tout ce qu’il m’a donné pendant tant d’années. J’adorerais aider d’autres jeunes joueurs, je suis ouvert à cela, alors j’ai hâte au prochain chapitre de ma vie. »

.