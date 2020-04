John Isner bat Alexander Zverev lors de la dernière finale de Crandon Park

L’Américain John Isner restera dans les mémoires comme le dernier champion des Masters de Miami au Crandon Park en 2018 après un triomphe acharné 6-7, 6-4, 6-4 sur la 4e tête de série Alexander Zverev en deux heures et 29 minutes!

Isner est venu à Miami avec seulement deux victoires en 2018, mais a joué un grand tennis au cours des dix derniers jours pour remporter son plus gros titre 25 jours avant son 33e anniversaire, en entrant dans la quatrième finale du Masters 1000 et en terminant enfin du côté des gagnants.

John a été le premier champion américain à Miami depuis Andy Roddick en 2010 et également le troisième joueur non européen consécutif avec le titre Masters 1000, après 69 trophées qui sont allés sur le vieux continent avant cette séquence!

En outre, Isner est devenu le plus ancien champion pour la première fois au niveau Masters 1000, dépassant Ivan Ljubicic d’Indian Wells 2010 et devenant le 65e champion différent Masters 1000 au total depuis 1990. John a tiré 18 as et a conservé les trois chances de pause pour maintenir la pression Alexander qui a dû jouer contre 12 points de rupture, sauvant dix d’entre eux pour au moins se maintenir en lice.

Néanmoins, l’Allemand a perdu son service dans le neuvième match des sets deux et trois pour se retrouver du côté des perdants, ratant une chance de remporter le troisième titre du Masters 1000 en tant que cinquième joueur actif après Federer, Nadal, Djokovic et Murray.

L’Américain avait 44 vainqueurs et 37 fautes directes, dominant avec son service et son coup droit malgré trop d’erreurs de son aile de coup droit. En comparaison, Zverev est resté sur 22 vainqueurs et 24 erreurs, ce qui n’était pas suffisant pour le ramener à la maison, perdant du terrain quand il importait le plus de propulser John au-dessus de la ligne d’arrivée.

Il était important pour les deux joueurs de trouver le rythme dès le début, mais nous avons déjà remarqué des chances de pause dans le deuxième match lorsque Zverev a dû creuser profondément pour rester ininterrompu. John a gaspillé trois occasions et la dernière aurait pu être très coûteuse puisqu’il a raté une volée facile au filet.

Alexander a eu sa chance sur le retour 2-2 mais Isner a nié la chance de rupture de son rival avec un as en bas de la ligne T pour rester du côté positif du tableau de bord. C’était au tour de l’Américain de faire à nouveau des dégâts sur le retour à 3-2, créant deux points de rupture et les gaspillant tous les deux, avec des matchs de service solides dans le reste du set qui les ont transférés dans un tie-break.

Après quatre points faciles des deux côtés, nous avons vu cinq mini-pauses d’affilée et Zverev qui a ouvert un écart de 5-4 après une double faute coûteuse d’Isner. L’Allemand a remporté les deux points suivants au service pour s’emparer du briseur de 7-4 après 58 minutes exténuantes, bien parti pour soulever sa troisième couronne du Masters 1000 à l’âge de 20 ans.

Le deuxième set a été plus fluide et les retours n’ont remporté que six points lors des huit premiers matchs pour rester au coude à coude à 4-4. D’un coup, Alexander n’a pas pu ramener le neuvième match à la maison après avoir réussi une double faute, permettant à Isner de prendre une pause avec un coup droit en zone croisée qui lui a envoyé 5-4 devant, servant pour le set dans le prochain match.

Au lieu d’une autre prise confortable, John a fait face à deux points de rupture dans ce dixième match, les repoussant tous les deux et clôturant le set avec un vainqueur de service, envoyant le match dans un match décisif après une heure et 43 minutes. L’élan était maintenant du côté d’Isner, l’utilisant pour naviguer à travers ses matchs de service dans le set numéro trois après avoir décroché 83% du premier service et perdu trois points en cinq matchs de service!

Zverev n’a pas pu suivre ce rythme malgré un point de rupture enregistré à 1-1 et quatre de plus à 2-2 pour se maintenir en lice, espérant survivre d’une manière ou d’une autre jusqu’au bris d’égalité. John avait cependant d’autres plans, remportant 12 des 14 derniers points pour conclure l’accord et célébrer son succès le plus important dans une carrière juste avant le 33e anniversaire.

Alexander a ouvert le neuvième match avec une double faute et Isner a tiré un coup droit pour remonter 30-0, gardant la pression sur son jeune adversaire. Une erreur de revers de la part de l’Allemand a donné deux points de rupture à l’Américain qui a converti le premier lorsque Zverev a réussi un coup droit facile, gagnant une chance de servir pour le triomphe lors du prochain match.

Resté concentré, John a complété la victoire avec un as lors du match n ° 10, entamant une célébration massive devant les fans ravis qui ont assisté au premier champion américain à Miami en huit ans.