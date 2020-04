John Isner bat Juan Martin del Potro avec style

Après une défaite précoce à Indian Wells, John Isner a joué l’un de ses meilleurs tournois à Miami 2018, trouvant le rythme après le choc d’ouverture et se classant parmi les joueurs à battre. John n’a affronté qu’un seul point de rupture contre Marin Cilic et Hyeon Chung combinés, se qualifiant pour les demi-finales où il a affronté le champion d’Indian Wells Juan Martin del Potro dans la bataille pour la place en finale.

L’Américain a continué là où il était parti lors des rondes précédentes, marquant un triomphe 6-1 7-6 en une heure et 23 minutes pour atteindre sa quatrième finale en Masters 1000. L’Argentin est entré dans cette rencontre avec 15 victoires consécutives, tentant d’atteindre une autre finale après avoir remporté des trophées à Acapulco et Indian Wells, mais n’ayant pas pu égaler le visage d’Isner.

Juan Martin a dû rester sur le terrain pendant près de trois heures contre Milos Raonic deux jours plus tôt et n’avait plus rien dans le tank, en particulier dans le set d’ouverture où John l’a détruit en moins de 30 minutes. Le deuxième set a vu un combat plus dynamique et Isner a prévalu dans le tie-break pour devenir le premier Américain à Miami depuis Andy Roddick en 2010.

Avec ces points, John a assuré le retour dans le top 10 pour la première fois depuis mai 2014, retrouvant sa forme après un terrible début de saison qui lui a valu de gagner deux matches avant de faire le voyage en Floride! Il s’agissait de leur dixième rencontre et de la quatrième victoire de John, également vainqueur l’automne dernier au Paris Masters.

Del Potro avait une avance de 5-1 dans ses rencontres en Amérique du Nord, mais n’a pas pu prolonger cette avance, se cassant deux fois et frappant seulement dix vainqueurs contre le puissant 39 d’Isner. L’Américain avait un énorme avantage dans les points les plus courts jusqu’à quatre coups et malgré des erreurs plus directes, il avait l’air bien du début à la fin pour conclure la victoire en deux sets, perdant 11 points au service et ne faisant jamais face à une chance de pause.

Il n’y avait qu’un seul joueur sur le terrain dans le premier set que John a saisi 6-1 en 26 minutes, donnant cinq points de retard sur le tir initial et brisant Juan Martin deux fois pour le meilleur début de match possible. Il a déjà pris les devants dans le deuxième match après avoir volé le service de del Potro avec un vainqueur de la volée, gagnant un coup de pouce massif avant le reste de la rencontre.

Juan Martin était impuissant au retour et a de nouveau été brisé à 1-4 après un coup droit lâche qui a permis à John de servir pour le set lors du prochain match. L’Américain a fustigé quatre vainqueurs de service pour s’emparer du premier match 6-1, frappant 19 gagnants tandis que Juan Martin est resté à zéro!

Del Potro a dû changer quelque chose sur le terrain et d’une manière assez rapide s’il voulait arrêter cette avalanche de l’autre côté du filet, élevant son niveau pour rendre le deuxième set beaucoup plus excitant. Son service et son coup droit ont commencé à mieux fonctionner et rien ne pouvait les séparer dans les huit premiers matchs, sans égalité ni chance de pause.

Isner a eu une énorme occasion de ramener le match à la maison plus tôt, perdant une chance de pause à 4-4 après un vainqueur du service de del Potro, avec trois prises de commandement après ce match pour établir un tie-break. John l’a ouvert avec un vainqueur de la volée et a frappé deux autres gagnants pour se déplacer 3-0 devant, faisant un grand pas vers la ligne d’arrivée.

Il a renvoyé deux autres vainqueurs de service pour un avantage de 5-2 et un vainqueur du revers qui lui a valu 6-2 devant, avec quatre balles de match à gagner. Un vainqueur de volée exceptionnel a livré le triomphe de l’Américain au tout prochain point pour réserver la place en finale de manière impressionnante.