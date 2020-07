John Isner contre les utilisateurs de Twitter!

Les médias sociaux peuvent devenir un marécage insidieux dans une période comme celle-ci: cela arrive à de nombreuses stars du jeu, comme Kiki Bertens, qui a critiqué Novak Djokovic, ou pour les querelles entre Nick Kyrgios, Alexander Zverev et Boris Becker.

Les utilisateurs des médias sociaux sont préoccupés par la pandémie, et John Isner répondu à une provocation. En fait, à un utilisateur qui lui a fait remarquer que la pandémie est toujours très préoccupante aux États-Unis, l’américain a déclaré: «Vous coronabros, vous pouvez rester dans votre sous-sol tout ce que vous voulez.

Je choisis de vivre ma vie et de jouer / promouvoir le sport que j’aime en toute sécurité. « Isner a ensuite tenté de régler la situation, en répondant aux préoccupations de plusieurs autres utilisateurs. Peut-être en faisant une deuxième erreur, Isner a souligné que le Black Lives Metter les manifestations des dernières semaines aux États-Unis ont rassemblé de nombreuses personnes dans un petit espace, et que personne ne les a condamnées malgré le fait qu’elles pouvaient représenter un risque pour la santé: « Je suis en faveur des manifestations et aussi du fait que 400 fans peuvent regarder le tennis à une distance de deux mètres les uns des autres.

Pensez à quel point ils sont stupides. »

Inser a twitté Twitter et un journaliste américain

Finalement, l’Américain a décidé de critiquer Twitter et un journaliste américain: « il est trop difficile d’avoir un débat honnête ici.

Je suis épuisé. Ben (Ben Rothenberg – éd.), Vos préoccupations sont valables, mais, en tant que personne qui couvre notre sport pour la vie, ce serait bien si vous souteniez le WTT et Atlanta avec leurs efforts pour organiser des événements sûrs au lieu de publier des informations effrayantes. des titres comme celui-ci qui sont factuellement incorrects.

« Isner jouera le Coupe par équipe américaine du 3 juillet au 5 juillet, un événement de tennis américain réservé aux huit meilleurs joueurs américains. Ils joueront à Atlanta, en Géorgie, mais les nouvelles les plus pertinentes concernent la présence des fans.

Ce sera le premier événement de tennis ouvert à la foule depuis le début de la pandémie mondiale. Outre Isner, il y aura également Sam Querrey, Frances Tiafoe, Tennys Sandgren, Tommy Paul, Taylor Fritz, Steve Johnson et Reilly Opelka.

Il pourrait s’agir d’une répétition générale pour les USA de tester le tennis en vue de la reprise officielle des compétitions, qui aura lieu mi-août au City Open de Washington. Ensuite, la tournée se déplacera à New York pour le Western and Southern Open et pour l’US Open.

Ce sera également l’occasion d’oublier tous les problèmes survenus lors d’Adria Tour, avec l’infection de Novak Djokovic et de sa femme Jelena, Goran Ivanisevic, Borna Coric, Vikotor Troicki et Grigor Dimitrov.