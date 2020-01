John Isner devance Kyle Edmund. Hurkacz, Paire et Humbert avancent

Le sixième tête de série, Hubert Hurkacz, se qualifie pour la demi-finale de l’ASB Classic, battant Feliciano Lopez 6-4, 6-7, 6-4 en deux heures et 11 minutes. Le jeune Polonais n’a fait face qu’à un seul point de rupture dans tout le match, contrôlant le rythme tout le temps mais ayant encore besoin de trois sets après un retour remarquable du vétéran dans le set numéro deux.

Hubert a pris une pause dans le sixième match de l’ouvreur avant de se faire briser lors du match suivant, marquant une autre pause à 5-4 pour décrocher l’ouvreur. Feliciano a repoussé trois occasions de pause dans le sixième match du deuxième set, atteignant le bris d’égalité où il a enregistré pas moins de six balles de match dans un tour de montagnes russes, prévalant de 13 à 11 o le troisième point de set pour maintenir ses chances en vie et prolonger la rencontre.

Hubert a rebondi au début du match décisif, brisant Lopez et servant bien jusqu’à la fin du set pour prendre 6-4 et réserver la place en demi-finale. Le 5e Benoit Paire a évincé John Millman 3-6, 6-1, 6-4 en une heure et 42 minutes, tirant 13 as et repoussant cinq des six occasions de pause pour contrôler le rythme dans les sets deux et trois et rester sur le cours de titre.

La star à domicile a fait une star parfaite, servant bien dans le premier set et assurant une pause précoce qui l’a guidé vers 6-3. Face à deux points de rupture dans le troisième match du deuxième set, Benoit est sorti de prison pour prendre un élan massif, entraînant cinq matchs consécutifs, y compris des pauses dans les matchs quatre et six pour un 6-1, devenant le favori devant le décideur.

Le moment décisif est venu dans le cinquième match du set final lorsque le Français a obtenu une pause, scellant l’affaire dans le dixième match pour passer en demi-finale. La 4e tête de série et un ancien champion John Isner ont vaincu Kyle Edmund 7-6, 7-6 en un peu moins de deux heures, repoussant trois points de set au service dans le 12e match du deuxième set pour conclure la victoire en deux sets et gagner au moins un coup de pouce après un début d’année lent.

Kyle a récolté sept points de plus que l’Américain, repoussant les quatre chances de pause et gagnant neuf occasions au retour, pour les dilapider tous et terminer sa course dans les huit derniers malgré un effort solide. John a dû repousser quatre occasions de pause aux premier et septième matchs (tous avec des gagnants), perdant un point de consigne au 12e match avant de prendre le bris d’égalité 7-5 avec deux mini-pauses.

Les retours ont raté leurs chances dans les matchs quatre et cinq dans le deuxième set et c’est Isner qui a dû creuser profondément dans le 12e match, tirant trois vainqueurs pour survivre et volant le bris d’égalité 7-5 pour passer en demi-finale. Le deuxième tête de série Denis Shapovalov est tombé à Ugo Humbert 7-5, 6-4 en une heure et 28 minutes, le Français se qualifiant pour la première demi-finale ATP depuis Anvers en octobre.

Ugo a mieux joué au deuxième service et aux moments charnières, repoussant les quatre occasions de pause et volant le service de Denis une fois dans chaque manche pour continuer. Humbert a survécu à une frayeur dans le cinquième match de l’ouverture du score, amenant le service de Shapovalov à 6-5 après une double faute du Canadien pour sceller le premier match.

Tout comme dans le premier set, le Français a sauvé une chance de pause dans le cinquième match du deuxième set, gagnant une pause à 5-4 lorsque Denis a frappé une autre double faute pour se déplacer vers le haut et compléter l’alignement de la demi-finale.