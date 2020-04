John Isner discute du service sous-estimé de Novak Djokovic

John Isner a affronté plusieurs fois Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. L’ancien numéro 8 mondial a été particulièrement impressionné par les améliorations du 17 fois champion du Slam, qui a commencé 2020 en remportant la Coupe ATP, l’Open d’Australie et le tournoi de Dubaï.

Le service de Novak Djokovic a été la partie la plus sous-estimée de son jeu, principalement en raison de sa maîtrise du match retour. Au service de la classe de maître John Isner, le service de Djokovic est également très efficace. “En fait, vous ne pensez pas à son service, qui lui est un peu irrespectueux dans un sens, juste parce qu’il fait tout si bien”, a déclaré Isner dans une interview avec ATPTour.com.

«Le spot de Djokovic le sert très bien. Il ne l’atteindra pas nécessairement à 130 milles à l’heure, mais il a définitivement amélioré cette partie de son jeu », a ajouté Isner. «Il dirait même probablement il y a six ou sept ans que son service était un peu un handicap.

Mais maintenant ce n’est plus du tout, et c’est pourquoi il est le joueur le plus dominant du jeu ». L’Américain craint qu’il ne s’écoule un certain temps avant le retour du tennis après la pause forcée en raison du caractère international du sport.

«C’est définitivement différent pour le tennis que pour beaucoup d’autres sports. C’est juste mon opinion et j’espère que je me trompe, mais j’ai l’impression que le tennis pourrait être l’un des derniers sports à reprendre parce que c’est international », a-t-il déclaré à ESPN.

«C’est un endroit difficile pour quiconque organise le premier tournoi, chaque fois que les choses reviennent sous contrôle. Les pays et les villes peuvent avoir des règles et des réglementations différentes sur qui peut participer ou participer.

C’est un gros point d’interrogation pour le tennis en ce moment, sans aucun doute. C’est un gros point d’interrogation pour le tennis en ce moment, car nos compétiteurs sont dispersés partout dans le monde ».