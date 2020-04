“John Isner est une plus grande inspiration que moi”

Cori Gauff est considérée comme la promesse la plus brillante du tennis féminin. La jeune joueuse de tennis américaine semble destinée à prendre l’héritage de Serena et Venus Williams et de nombreux initiés sont sûrs qu’elle deviendra la prochaine numéro 1 mondiale.

Gauff a fait ses débuts sur le circuit WTA en mars 2019 à l’Open de Miami et a remporté son match d’ouverture. Elle a reçu un joker dans le tirage au sort de qualification aux Championnats de Wimbledon 2019 où elle est devenue la plus jeune joueuse de l’histoire du tournoi à se qualifier pour le tirage principal.

Elle a atteint le quatrième tour de l’événement et chacun de ses matchs a été le plus regardé de la journée aux États-Unis. Gauff atteindrait plus tard le troisième tour de l’US Open 2019 et le quatrième tour de l’Open d’Australie 2020.

Les idoles de tennis de Gauff sont Serena et Venus Williams. “Serena Williams a toujours été mon idole … et Vénus”, a-t-elle déclaré. “C’est la raison pour laquelle je voulais acheter une raquette de tennis.” Gauff a rencontré Serena pour la première fois lorsqu’elle a remporté le tournoi national de Little Mo à l’âge de huit ans, puis l’a rencontrée à nouveau pour filmer une publicité pour Delta Airlines et à la Mouratoglou Academy.

Après avoir vaincu Vénus à Wimbledon en 2019, Coco a félicité Vénus en se serrant la main au filet. “Je lui disais simplement merci pour tout ce qu’elle a fait pour le sport”, a déclaré Coco. “Elle a été une source d’inspiration pour de nombreuses personnes.

Je lui dis juste vraiment merci. “Coco lève également les yeux vers le joueur de tennis numéro un américain sur la piste des hommes, John Isner.” Eh bien, John Isner est incroyable. Je veux dire, je l’ai rencontré plusieurs fois.

Il est vraiment sympa. Je veux dire, je voudrais le regarder jouer. Il est super. Honnêtement, il est le n ° 1 américain. Il est une grande inspiration pour beaucoup de gens, probablement plus que moi », a partagé Coco Gauff lors de l’US Open 2019.