John Isner et Reilly Opelka expliquent pourquoi le service de Novak Djokovic est une grande arme

Lorsque les gens parlent des plus grandes forces du jeu de Novak Djokovic, ils se réfèrent souvent à son mouvement, son retour de service, ses coups de fond et son niveau de forme physique. Cependant, un aspect de son jeu qui est souvent négligé est son service lui-même.

Le n ° 1 mondial fait partie du Top 5 (il se classe cinquième), quand il s’agit de jeux de service gagnés en% pour 2019. Les Américains John Isner et Reilly Opelka, n ° 1 et n ° 3 dans cette même catégorie, parlent ce qui fait que Djokovic sert un grand atout pour le Serbe.

S’exprimant sur le site Web de l’ATP Tour, Isner commente: “En fait, vous ne pensez pas à son service, ce qui lui manque un peu de respect dans un sens, juste parce qu’il fait tout si bien. Vous parlez immédiatement de son retour et bien sûr de son mouvement autour de la cour, et ses coups de fond sont les meilleurs au monde.

Il le sert très bien. Il ne l’atteindra pas nécessairement à 130 milles à l’heure, mais il a définitivement amélioré cette partie de son jeu. Il dirait même il y a probablement six ou sept ans que son service était un peu un passif.

Mais maintenant ce n’est plus du tout, et c’est pourquoi il est le joueur le plus dominant du jeu. Il n’a pas de faiblesse. Il ne le fait tout simplement pas. C’est pourquoi il est n ° 1 mondial, il est l’un des meilleurs joueurs de tous les temps.

Il n’est plus qu’à quelques tournois du Grand Chelem derrière le record de tous les temps. C’est assez incroyable ce qu’il fait ». Opelka commente: «Je pense que c’est plus vrai à cause de tout le reste de son jeu. Il sert très bien.

Mais il rompt le service [more than 30 per cent] du temps, ce qui est ridicule. Évidemment, lorsque vous lui donnez la première frappe du ballon, ce sera encore plus élevé. Il sert bien et on n’en parle pas.

Mais c’est vraiment le reste de son jeu qui le rend impossible à briser ». Djokovic dit qu’il a travaillé dur sur son service pendant la morte-saison, ce qui l’a aidé à rester invaincu cette année. “Je frappe tout ce que je peux en termes de variété de spin, slice, flat, hitting the spots, body, wide, T.

J’essaye de tout mélanger. Cela dépend évidemment contre qui je joue. Évidemment, j’ai des tactiques différentes selon l’adversaire. Je pense que mon service cette année jusqu’à présent dans la Coupe ATP et aussi l’Open d’Australie a été formidable.

Cela m’a permis de gagner beaucoup de points gratuits. Lorsque je sers bien et que j’obtiens un pourcentage élevé de premiers services, cela me permet de me sentir plus à l’aise, plus confiant, d’intervenir et de jouer au niveau supérieur de tennis.

Nous avons beaucoup travaillé pendant la morte-saison sur mon service. Je me sens bien. J’ai un bon rythme. Évidemment, je sais que différentes surfaces, différentes époques, nécessitent des ajustements différents. Mais pour ce qui est de la façon dont je sers maintenant, c’est parmi les meilleurs que j’ai eu dans ma carrière ».