John Isner, Nick Kyrgios, plus

Les joueurs de tennis professionnels n’ont généralement pas beaucoup de temps pour faire preuve de créativité sur les réseaux sociaux. Entre les entraînements, les tournois et le globe-trot constant, il est difficile de penser qu’ils peuvent s’adonner à des passe-temps ou se délecter de «ne rien faire».

Pourtant, alors que les heures avancent et que la vie telle que nous la connaissons est à l’envers à cause de cette situation mondiale sans précédent, les célébrités du monde du tennis se sont vu accorder un temps libre supplémentaire. Voici 13 tweets drôles de tennis Twitter qui ont germé en conséquence.

Certains disent que nous allons traverser le verrouillage … Parce que nous avons déjà vécu quelque chose de similaire:

Je ne me souviens même pas – John Isner (@JohnIsner) 11 avril 2020

Nick Kyrgios a fait rire Thanasi Kokkinakis:

🤣🤣 – Thanasi Kokkinakis (@TKokkinakis) 11 avril 2020

Judy Murray montre un niveau incroyable de retenue:

Regardez qui est passé me chercher.

Mais j’étais fort. Je leur ai dit que je restais à la maison. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/ofattZrPhn – judy murray (@JudyMurray) 11 avril 2020

Tennys Sandgren a suivi un cours intensif d’espagnol pour demander grâce:

Pas de haga transmetteur cuarta mis par faveur 🙂 https://t.co/4MTOvP45Kw – Tennys Sandgren (@TennysSandgren) 11 avril 2020

Traduction: Pablo B: “ESPN Tennis, veuillez diffuser le match entre Roger Federer et Tennys Sandgren en Colombie.”

Tennys Sandgren: “Veuillez ne pas diffuser le quatrième set.” Je parle à mon four depuis plus d’une semaine maintenant, mais ça va parce que Stan Wawrinka joue à des jeux de société avec des ours en peluche:

J’ai BEARly gagné cette fois 👀🧸🎲🖤🤍 #PolarOpposites #TeddyVSStan #KeepingEntertained #KeepSmiling #StanTheMan #QuarantineWeekend #StayHome #StaySafe #Love pic.twitter.com/QlAsT9kSs6 – Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka)

Reilly Opelka et Amanda Anisimova sont en désaccord:

Où mes adeptes de tik tok? Ils sont ici ou non – Amanda Anisimova (@AnisimovaAmanda) 11 avril 2020

# StopTikTok2020 – Reilly Opelka (@ReillyOpelka) 11 avril 2020

Liam Broady a partagé un mème de verrouillage:

😂😂😂 https://t.co/KDLPFgMCZb – Liam Broady (@Liambroady) 10 avril 2020

Stefanos Tsitsipas est …

Est-ce qu’il va bien?

Le monde entier: * reste à la maison *

Stefanos Tsitsipas: pic.twitter.com/ZnmvBbYyI1 – TsitsipasFR 🇫🇷 (@TsitsipasFR) 10 avril 2020

StanPairo reçoit de plus en plus de fans chaque jour:

Après avoir fait ses débuts avec 3 500 téléspectateurs, l’émission Stan Wawrinka-Benoit Paire en pousse maintenant 10 000.

Toujours génial lorsque des programmes de qualité augmentent leur audience. – Tumaini Carayol (@tumcarayol) 10 avril 2020

Voici Benoit Paire essayant de relever le défi de Roger Federer avec … des tasses en verre (et Stan Wawrinka en rigolant):

Benoît Paire tente le challenge de Roger Federer avec UNE TASSE 😂 #STANPAIRO pic.twitter.com/xRIkh7DTHT – We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) 10 avril 2020

Parler du défi Federer:

J’ai vu plus de gens faire de la volée au cours des 4 derniers jours que les deux années précédentes. – Tumaini Carayol (@tumcarayol) 10 avril 2020

Pour de vrai, tout le monde le fait …

Et tout le monde veut que Roger relève le défi d’Andy Murray, mais il semble que Mirka ne soit pas trop enthousiaste à l’idée:

Elle serait totalement mais timide sur les réseaux sociaux https://t.co/BpXgZKJLBX – Roger Federer (@rogerfederer) 10 avril 2020