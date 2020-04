John Isner parle des conséquences du coronavirus dans le tennis

Le monde du tennis continue sous le choc de l’avancée inexorable du coronavirus, qui menace de se perpétuer dans le temps avec plus ou moins d’intensité et de rendre la pratique compétitive du tennis impossible tout au long de la saison. Les influences sportives, sociales et économiques seraient catastrophiques et les institutions et les joueurs se positionnent déjà dans une hypothèse à préparer au cas où cela se produirait. John Isner Il a été le dernier à montrer un certain pessimisme quant à ce que l’on peut attendre du tennis en 2020, évoquant également la décision de Roland Garros de changer les dates à une semaine après l’US Open.

“En ce moment, tout est un point d’interrogation, nous ne pouvons rien prédire et il y a beaucoup de confusion. J’ai mon opinion personnelle et je souhaite me tromper car il me semble clair que le tennis sera l’un des derniers sports à pouvoir reprendre”, a expliqué le joueur de Greensboro. Ses 34 ans sont un poids lourd dans les vestiaires. “Je ne pense pas qu’un tournoi veuille accueillir le premier événement qui se jouera après cela. Les mesures de sécurité sanitaire vont devoir être maximales et notre sport nécessite le voyage d’une multitude de personnes de régions très différentes du monde, donc le le risque de contagion est beaucoup plus élevé. Nous sommes dispersés dans le monde entier et peut-être qu’un lieu de tournoi a surmonté le problème depuis un certain temps, mais les gens peuvent venir d’autres pays où la situation est bien pire “, a-t-il expliqué.

Il semble évident qu’il s’agit d’un argument solide et que le caractère international du roi du sport de raquette peut être un obstacle à son retour rapide à la normalité. “Peut-être que nous trouverons des pays qui imposent encore des restrictions aux citoyens de certains pays, et donc ce sera vraiment difficile”, a-t-il déclaré avant d’aborder le changement dans le Roland Garros. “Ils ont pris une décision unilatérale, chevauchant la Coupe Laver et générant de nombreux problèmes autour de cette date”, dit-il.

Cette saison est folle de tout ce qui se passe et cette option ne me semble pas réaliste. Je comprends que les tournois recherchent la manière de se dérouler, oui ou oui, mais ce sera difficile “, a déclaré un John Isner qui a fait référence à la solvabilité financière des joueurs de tennis. “La plupart des meilleurs du monde iront bien, je n’aurai pas de problèmes même si ce n’est pas joué depuis plusieurs mois, mais je suis inquiet de voir que de nombreux joueurs risquent de manquer de revenus. Le tennis pourrait être décimé par cette crise si la situation il est prolongé et aucune mesure de compensation économique n’est prise “, a-t-il expliqué.

