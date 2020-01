John Isner révèle la raison de ne pas participer aux Jeux olympiques de Tokyo

Outre Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, John Isner a été le seul joueur dans le top 20 de fin d’année au cours des dix dernières années, produisant un tennis cohérent et travaillant dur pour améliorer divers éléments de son jeu quelques mois seulement auparavant. 35 ans.

Le vainqueur de 15 titres ATP a fait assez pour rester dans le groupe d’élite la saison précédente malgré un score médiocre de 30-18 en raison d’une blessure au pied qui l’a éloigné du terrain entre mars et juin. Isner a bien joué en février, atteignant les demi-finales consécutives à New York, Delray Beach et Acapulco et en compétition pour le titre à Miami où il a remporté la couronne un an plus tôt.

John a subi une blessure au pied contre Roger Federer, restant à l’écart du terrain pendant quelques mois et remportant le titre à Newport en juillet, son seul résultat notable à la fin de la saison. Le début de 2020 n’a pas été aussi génial, abandonnant les trois matches de la Coupe ATP et perdant en demi-finale à Auckland contre un joueur classé 57e.

John a retrouvé la forme à Melbourne, marquant deux victoires pour atteindre le troisième tour et recherchant des points bien nécessaires après quelques mois misérables sans grands résultats. En outre, l’Américain a confirmé qu’il évitera très probablement les Jeux olympiques de Tokyo, en se concentrant sur sa série nord-américaine bien-aimée sur le terrain et en entrant à Atlanta et à Washington.

John est le quatrième joueur du top-top du top 100 mondial à sauter Tokyo après Dominic Thiem, Daniel Evans et son compatriote Sam Querrey. Sans Isner en lice, Taylor Fritz, Reilly Opelka, Steve Johnson et Tommy Paul sont les joueurs qui ont le plus de chances d’atteindre Tokyo s’ils décident de jouer et de courir après la médaille d’or.

“Je n’y ai pas réfléchi beaucoup, mais pour l’instant, je pense que je penche pour ne pas jouer”, a déclaré Isner. “C’est une question d’horaire. Je connais les Jeux Olympiques, c’est un honneur fantastique. Cela ne fait aucun doute.

Pourtant, à ce stade de ma carrière, ce n’est pas une grande priorité pour moi; c’est probablement la principale raison pour laquelle je n’irai pas. J’adore jouer en été en Amérique et je vais me concentrer là-dessus. ”