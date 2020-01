John McEnroe choisit Novak Djokovic comme favori de l’Open d’Australie

Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas devraient se battre pour le titre à Melbourne dès lundi, à la poursuite de la gloire lors du premier Major de la saison. Beaucoup a été en jeu, avec Federer, Nadal et Djokovic au volant de leur course GOAT et les jeunes pistolets qui tentent de se faire un nom et de mettre la main sur le beau trophée devant trois légendes.

Le champion en titre et le septuple roi de Melbourne, Novak Djokovic, part de la pole position, participant à l’une de ses épreuves les plus appréciées, motivé et motivé après avoir conquis la première Coupe ATP pour la Serbie, passionné de rester sur la route gagnante et impatient d’attraper le 17e couronne majeure.

Novak était le joueur à battre à Melbourne il y a un an après deux courtes campagnes en 2017 et 2018, renversant Rafael Nadal en finale et espérant un scénario similaire dans les deux prochaines semaines également, se sentant comme chez lui à Melbourne après avoir été entouré par tant de fans serbes.

John McEnroe pense qu’il sera difficile de battre Novak à Melbourne, en donnant sa forme actuelle, ses résultats passés et la foule qui le fait toujours jouer son meilleur tennis à Melbourne Park. “Djokovic doit être le favori pour la couronne de l’Open d’Australie.

Je pense que ce serait excitant pour la journée, ces gars sont des légendes évidemment, de voir un plus jeune jouer. Je crois que Medvedev a le meilleur coup à lui; il semble s’être positionné et avoir la confiance et la conviction.

Novak l’a remporté sept fois, ce n’est donc pas si facile de continuer à le réclamer. Ça va être intéressant de voir si l’un des jeunes pistolets fait la percée cette année. Il est difficile de dire ce qui apporte le meilleur tennis de Novak en Australie.

Il a également eu beaucoup de succès lors des autres événements – avec quatre Wimbledons et plusieurs couronnes à l’US Open; il joue son meilleur tennis sur des terrains durs mais je pense qu’il reçoit beaucoup de soutien en dessous, ce qui le fait se sentir bien là-bas, plus que dans presque n’importe quel autre Major, qui le met à feu.

Quoi qu’il fasse, je suis sûr qu’il y a beaucoup d’autres joueurs qui souhaitent pouvoir mettre la même chose en bouteille. Mais avouons-le, il est l’un des grands de tous les temps et s’il obtient sa tête dans le bon espace et qu’il est physiquement prêt, c’est un très grand ordre de le battre dans le format du meilleur des cinq. Il est tellement solide, comme un panneau humain “, a déclaré McEnroe.