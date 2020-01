John McEnroe considère Novak Djokovic comme le meilleur de tous les temps

Cela ne fait jamais de mal d’écouter l’une des voix les plus autorisées du tennis mondial tel qu’il est John McEnroe et bien plus, s’il est mouillé comme le fait l’Américain. Vainqueur de sept tournois du Grand Chelem et l’un des joueurs les plus charismatiques de l’histoire. John est un maître idéal des cérémonies dans le Open d’Australie 2020, où il réalise des interviews au pied des pistes et se tient au courant de tout ce qui se passe dans le circuit ATP. Dans une longue interview avec ElPais, l’Américain aborde des questions vraiment intéressantes et le fait en toute franchise.

-Halagos à Rafael Nadal. Interrogé sur sa perception de la carrière espagnole, McEnroe est franc. “C’est de l’énergie pure, de l’électricité, de l’adrénaline pure. Avec son tennis, il génère une série d’émotions qui ne peuvent être comparées qu’au rock. Il a amélioré son jeu à bien des égards et il est très difficile de le battre. Celui qui veut gagner un match contre Rafa doit supposer que il devra faire un effort inimaginable. Si je devais choisir quelqu’un pour aller à la guerre, ce serait mon choix “, dit-il.

-Avenir de Roger Federer. “Je ne pense pas que ce qui s’est passé à Wimbledon soit un coup moral définitif. Je pense qu’il est toujours bien physiquement et qu’il donnera beaucoup de guerre cette saison, il a de l’expérience pour gérer toutes sortes de situations. Tout ce qu’il a réalisé est surprenant, même si je pense que cette saison sera la dernière pour lui. L’événement olympique va être une grande motivation pour lui, je souhaite pouvoir continuer encore un ou deux ans car ce serait positif pour le tennis “, se souvient-il.

-Favoritisme pour l’Open d’Australie 2020. “Les conditions du tournoi favorisent beaucoup Novak. L’année dernière, lors de la finale, il a joué l’un des meilleurs matchs dont je me souvienne, il a réussi à submerger un Rafa qui donnait une belle image. C’est une chance de continuer à voir des duels entre eux et je suis sûr que si les visages étaient revus, l’équipe Nadal devrait proposer une stratégie très raffinée s’ils veulent gagner “, a-t-il déclaré.

-Relais général. “Je pense que cette année, il y aura déjà un vrai changement dans l’élite du tennis. Il y a de grandes attentes pour voir qui réussit à le faire, mais celui qui le propose doit être mentalisé pour souffrir parce que Rafa et Novak sont à un niveau très élevé et il sera difficile d’empêcher gagner des tournois du Grand Chelem “, a-t-il déclaré avant de Daniil Medvedev. “Il est l’un des deux ou trois meilleurs jeunes. Il a déjà été proche et peut encore s’améliorer”, a-t-il déclaré avant de parler de Alexander Zverev. “La pression l’a attrapé dans les grands tournois parce que tout le monde parlait de lui. Il doit trouver un moyen de clore les matchs rapidement pour ne pas dépenser autant d’énergie et être beaucoup plus agressif. De plus, il doit changer sa mentalité parce qu’il est trop négatif “, at-il dit.

-Plus de joueurs talentueux et de meilleurs concurrents. “Le joueur de tennis le plus talentueux du moment est Nick Kyrgios. Il a des similitudes avec moi en termes de caractère, c’est le plus imaginatif que j’ai vu depuis longtemps, mais il doit se regarder dans le miroir, se demander ce qu’il doit faire pour se mettre au mieux et se mettre au travail. J’avais pour modèle de suivre Connors dans mon équipe, même si j’avais mon propre style mais je voulais le rejoindre. Il doit être cohérent et mettre son caractère “, explique McEnroe avant de se référer à nouveau à Nadal.” Rafa est le meilleur compétiteur de l’histoire et placerait Connors et Hewitt derrière lui, également Michael Chang “, a-t-il déclaré.

-Carrière pour gagner plus de tournois du Grand Chelem. C’est la grande question et le paramètre avec lesquels chacun semble déterminé à déterminer qui est le meilleur de l’histoire. D’où l’importance de connaître l’opinion de John. “Rafa et Roger vont se battre pour finir 2020 devant l’autre, mais à long terme, je serais enclin à Djokovic. S’il est capable de rester en bonne santé, je pense qu’il va gagner deux titres par saison pendant plusieurs années. Il sera essentiel de vérifier si quelqu’un est capable de gagner Rafa à Paris et si Roger en ajoutera plus “, at-il dit.

