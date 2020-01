John McEnroe et Boris Becker expliquent pourquoi les «trois grands» ne sont pas menacés … pour le moment

Les légendes du tennis John McEnroe et Boris Becker croient que la prochaine génération de stars du jeu masculin rend la vie trop facile aux légendes qui dominent le paysage du Grand Chelem depuis plus d’une décennie.

Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic continuent d’être les hommes à battre lors des plus grands tournois du jeu malgré leurs années de progression, McEnroe disant à Eurosport que des étoiles montantes telles que Denis Shapovalov tombent pour faire les progrès nécessaires pour atteindre le sommet du jeu .

“Vous regardez un gars comme Rafael Nadal, qui est peut-être le Jimmy Connors moderne, et le gars apporte chaque point”, déclare McEnroe.

“Je ne vois pas ces autres joueurs – chaque point – apporter, et vous devez. L’autre problème est que ces trois joueurs – Federer, Nadal, Djokovic – sont les trois meilleurs joueurs qui aient jamais vécu, ils sont meilleurs que ces autres gars. C’est la partie à laquelle vous ne pouvez pas échapper.

«Si vous regardez Shapovalov, il a le corps et le physique, même Felix Auger-Aliassime – un autre Canadien – qui, je pense, gagnera un Grand Chelem et les deux, je pense, figureront parmi les cinq premiers. Mais ils doivent être amèrement déçus. C’est plus la partie mentale, mais techniquement, ils n’ont pas suffisamment avancé leurs jeux et ils pensent que ça va juste arriver. Vous devez avoir un plan B ou un plan C si cela ne fonctionne pas particulièrement bien.

«Quand vous avez vu Federer jouer contre John Millman, il a 38 ans, son adversaire joue hors de son esprit et le prend vraiment à cœur – vous pouvez voir son esprit travailler, essayant de comprendre comment puis-je briser ce gars .

«Federer a essayé quatre, cinq, six choses différentes. Il le ramènerait avec la tranche, il atteignait le top spin, il essayait de descendre la ligne, il se déplaçait plus sur le court, il commençait à servir et à voler, il essayait de faire entrer Millman – toutes ces choses sont arrivées pendant le match et il l’a à peine gagné.

«Je veux voir Shapovalov et certains de ces jeunes joueurs faire des ajustements à la volée et c’est ça le gros problème. Nous ne voulons pas que ces nouveaux gars ne gagnent rien tant que Nadal, Djokovic et Federer ne s’arrêteront pas. C’est fou. Tu veux voir [Dominic] Thiem a battu Nadal sur terre battue, tu veux voir [Stefanos] Tsitsipas va gagner un tournoi majeur, mais en ce moment, il a l’air complètement dépassé mentalement. »

Becker a rejoint McEnroe pour remettre en question la maturité des joueurs dans l’espoir de faire une percée au niveau du Grand Chelem, car il a suggéré que le format à cinq sets était un facteur.

“Je pense qu’un changement de garde s’est produit dans le football féminin”, a-t-il déclaré lors d’un Vodcast Eurosport Tennis Legends.

«Nous avons toujours parlé du football masculin, mais cela s’est vraiment produit dans le football féminin – que ce soit Coco Gauff ou Bianca Andreescu ou Naomi Osaka ou toutes les autres adolescentes – elles ont réussi et gagnent, évidemment avec la à l’exception de Serena Williams et Simona Halep.

“Du côté des hommes, je pense que cela s’appelle la maturité. C’est plus difficile du côté des hommes – trois (sets) sur cinq, ils viennent au Grand Chelem, les attentes sont élevées, tout le monde veut que la jeune génération gagne et je pense que mentalement, ils ne peuvent pas faire face à la pression.

«Je ne pense pas que ce soit physique, je ne pense pas que ce soit technique, mentalement ils ne peuvent pas faire face à la pression des attentes.

«Les jeunes armes manquent un peu de tripes. Un peu de boules. Un peu “d’accord, je suis ici et je veux gagner et je vais faire tout ce qu’il faut.” Ils s’intègrent tous un peu dans le système et la question est de savoir qui les conseille, qui les entraîne.

“Ils pensent que c’est une question de tennis; ce n’est pas une question de tennis, c’est une question d’attitude et de mise en avant. Je trouve qu’il manque quelque chose qui changerait cela. Vous voulez voir les jeunes joueurs battre les trois premiers alors qu’ils jouent toujours bien.

«Vous ne voulez pas voir Federer à 45 ans gagner encore contre quelqu’un de la moitié de son âge! Je pense que nous devrions, dans le contexte, être un peu plus critiques envers eux pour les réveiller. Tout le monde s’occupe d’eux et les enrobe de sucre – ils ne gagnent pas de majors! Ce n’est pas bon!”

