John McEnroe, histoire d’un numéro un

Si McEnroe n’avait pas existé, quelqu’un l’aurait inventé. Irrévérencieux, controversé, vantard, spectaculaire, burlesque. Ce ne sont là que quelques-uns des adjectifs avec lesquels, en fonction du degré de sympathie qui lui est propre, le spectateur occasionnel de tennis pourrait définir la figure du Big Mac. De nombreux chapitres de son histoire ont été écrits et même portés sur grand écran. : sa rivalité éternelle avec Borg, ses épisodes de fureur et de rage avec les juges de chaise, son jeu légendaire de service et de volée, etc.

Aujourd’hui, 3 mars, ils sont réunis 40 ans depuis que ce jeune homme sans crainte de quoi que ce soit a assailli le ciel du classement mondial. Il n’avait que 21 ans, mais on savait déjà que McEnroe était destiné à faire de grandes choses dans le monde du tennis. Au bout du compte, ils ont été 170 semaines comme le meilleur joueur du monde, une seule partie d’un héritage qui va au-delà et dont la substance est également mesurée dans leur 7 tournois du Grand Chelem ou ses 3 finales ATP. À cette époque, John avait déjà savouré les miels d’un major quand, en 79, il avait vaincu Vitas Gerulaitis à l’US Open, et était entré dans le top 5 après avoir battu Ashe en finale de 78.

Mais la voie de l’Américain semblait être touchée par la baguette des dieux. L’ATP rappelle comment cet enfant fan de sport s’est retrouvé si prématurément parmi les meilleurs de sa catégorie, avec les témoignages de plusieurs personnes qui connaissent Johnny Mac dès le premier moment de sa carrière. Cette histoire commence dans Douglaston, une petite ville à 30 minutes de New York où McEnroe a commencé à vivre avec ses parents en 1963. La figure de ses parents a forgé le caractère sauvage et non conformiste de McEnroe, comme l’un de ses meilleurs amis d’enfance, l’ancien, se souvient et commentateur sportif Mary Carillo: “Le père de John McEnroe était absolument essentiel pour être le meilleur dans quelque chose, mais il a parfois sous-estimé dans quelle mesure sa mère, Kay, a influencé John. John raconte que s’il rentrait chez lui avec un 98 lors d’un examen, elle Je répondrais: «Où sont les deux autres points?» Si vous écoutez John et Patrick (son frère), c’est Kay qui voulait que McEnroe Sr. devienne une grande avocate, elle qui était très ambitieuse avec ses enfants. famille qui déborde d’ambition, la barre était très haute. “

C’est au Douglaston Club que McEnroe a commencé à décrire son style de jeu, s’exerçant sur les pistes de terre et de ciment de sa ville d’enfance. Carillo elle-même se souvient d’un de ses matchs contre son ami John. Elle avait onze ans; il neuf. “Il m’a écrasé, a brisé tout mon match ce jour-là. Je me souviens que nous nous sommes arrêtés pour boire de l’eau et j’ai dit” Vous êtes un grand joueur et un jour vous serez numéro un. “Sa réponse a été rapide:” Tais-toi, tu ne sais pas de quoi tu parles ! ” Ce fut ma première analyse de tennis. Ils m’ont appris à jouer au tennis, les entraîneurs ont dû me montrer les coups, mais chaque fois que John a frappé la balle, j’ai fait quelque chose de différent avec elle: je l’ai frappé à plat, dur, coupé … et nous avons parlé du temps des raquettes en bois. Si vous vouliez être créatif, vous deviez travailler très dur. “

Alors que McEnroe a surpris le sien et des étrangers avec un tennis anormal pour son âge, une silhouette robuste le voit depuis les tribunes. C’est l’homme qui allait modeler son tennis et l’accompagner depuis ses débuts, pendant 17 ans: le Mexicain Tony Palafox, qui avait été champion de 2 tournois du Grand Chelem en doubleur avec son compatriote Rafael Osuna. En 1968, a commencé un binôme qui allait propulser Johnny Mac vers la célébrité: “En un ou deux ans, je l’ai fait passer à la poignée continentale, depuis, nous travaillons avec elle tous les jours. Il a travaillé et travaillé jusqu’à ce qu’il s’y habitue: il a appris très vite, mais il a aussi vite oublié, il m’a toujours écouté, il a fait attention, il n’a jamais refusé ce qu’il a dit, il n’a peut-être pas tout compris au premier coup, mais il a essayé et au troisième ou quatrième il l’a déjà dominé, il a toujours travaillé avec un objectif , bien que je ne vous ai pas dit lequel exactement: gagne juste, cela fonctionnerait pour cela. Il a toujours voulu exécuter le bon coup, sans jamais compter sur la chance. “

McEnroe a commencé son chemin vers le sommet à une vitesse vertigineuse. Il y en a mille preuves: en 1977, il est apparu à Roland Garros pour disputer le tournoi junior, mais a réussi à vaincre le précédent et à perdre au second tour du tournoi masculin. Son bourreau? Un Phil Dent qui seulement deux mois plus tard serait battu contre John en quart de finale de Wimbledon. “Cette nuit-là, nous sommes sortis pour une pizza, comme nous l’avons fait pendant ces deux semaines. John m’a dit: “Si je perds à nouveau contre ce type, je raccroche la raquette“se souvient Carillo elle-même. Un autre moment dont les gens ne se souviennent pas est le passage de McEnroe au collège américain: en 1978, il a conduit l’Université de Stanford à remporter le championnat par équipe tout en remportant la couronne en simple. Cette saison Il n’a perdu que deux matchs.

Le reste appartient à l’histoire. Les plus grands du jeu ont été impressionnés par les avantages de McEnroe. “J’ai été impressionné par la façon dont il a couvert la piste, sa capacité à voler et à frapper la balle au bon moment. Il savait quoi faire quand il était junior, mais il s’est rapidement adapté pour jouer à l’ère ouverte, où les professionnels battaient beaucoup plus fort. Il a parfaitement fait beaucoup de choses différentes, y compris son service avec beaucoup d’armes levées, une arme très puissante. Il a toujours semblé être un coup d’avance sur les autres “, a déclaré un Rod laver dont la carrière s’est terminée alors que McEnroe ne faisait que commencer. Arthur Ashe, l’un de ses plus grands concurrents, a dit de lui que “simplement, son jeu vous coupait. Il avait un énorme arsenal de coups. Une coupure ici, un coup là-bas, et tout à coup vous commencez à saigner même si les blessures ne sont pas très profondes.” Peu de temps après, vous avez fini par saigner“.

Palafox laisse une réflexion sur l’une des plus grandes merveilles de ce sport qui sert parfaitement d’épilogue à ce voyage de 40 ans. Le tennis McEnroe est toujours un exemple à suivre aujourd’hui: “J’ai joué un tennis différent de tout le monde, et je le fais toujours aujourd’hui à l’ATP Champions Tour. Beaucoup de gens que j’enseigne aujourd’hui veulent imiter le tennis John McEnroe , mais il n’y en a qu’un comme lui. Quand j’écoute ses commentaires à la télévision aujourd’hui, je ferme les yeux et j’écoute les conseils qu’il lui a donnés à l’âge de 15 ans. C’est fascinant. ” Joyeux anniversaire, John.

.