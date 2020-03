John McEnroe insiste sur le fait que “vous ne pouvez jamais compter Roger Federer” alors qu’il compare l’icône suisse à Tom Brady

John McEnroe prévient que vous ne pouvez pas radier Roger Federer après son dernier revers pour blessure, disant que la longévité du Grand Chelem à 20 reprises lui rappelle le grand Tom Brady de la NFL.

Federer devrait rester sur la touche pendant au moins quatre mois après avoir subi une opération au genou dans le backend de février, mais le joueur de 38 ans espère revenir à temps pour la saison sur gazon.

Cependant, ce n’est pas la première fois que le grand tennis a dû faire face à une longue mise à pied car il a également eu une opération au genou après Wimbledon 2016.

McEnroe entraînait Milos Raonic à l’époque et le Canadien a remporté sa seule et unique victoire sur Federer, qui a ensuite raté le reste de la campagne avant de réussir son retour l’année suivante.

Commentaire: L’horloge «FedDay» vient de cliquer quelques crans après le revers de Roger Federer

“Ensuite, Roger a boité hors du terrain et n’a pas joué pendant six mois. Et je pensais, vous savez, c’est à peu près tout », a déclaré McEnroe.

“Ça fait quatre ans. Et il est revenu après n’avoir pas joué pendant six mois et a réussi à remporter l’Open d’Australie (l’année suivante), remportant trois matchs du meilleur des cinq sets, ce qui est pratiquement inédit pour commencer, et remporter trois tournois majeurs après. chirurgie. Vous ne pouvez donc jamais le compter. »

McEnroe, sept fois vainqueur du Grand Chelem, a également comparé Federer à Brady, six fois champion du Super Bowl, qui a remporté de nombreux titres et récompenses à la fin de la trentaine.

“C’est comme poser la même question à Tom Brady. Vous savez, c’est exactement la même chose », a déclaré McEnroe. «Je veux dire, la façon dont ils continuent de le faire serait la première chose à leur âge. C’est phénoménal, non? Je veux dire, comment diable ces gars jouent-ils toujours à un niveau aussi élevé?

«J’ai admiré regarder Tom Brady parce qu’il améliore les joueurs autour de lui. Mais vous êtes seul et vous avez 38 ans et vous pourriez avoir 39 ans sur un court de tennis avec l’usure. C’est vraiment difficile. … C’est déjà incroyable, il est arrivé jusqu’ici. »

