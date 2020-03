John McEnroe: “Je pense que Federer reviendra plus fort”

Nous savons tous John McEnroe et sa capacité à parler de toutes les nouvelles du monde du tennis. L’ancien joueur américain a donné quelques mots à Sports Yahoo après son arrivée à Boston pour un acte lié à la Laver Cup. McEnroe a parlé des merveilles de Roger Federer, qu’il voit avec de grandes possibilités de revenir gros après sa blessure, comme il l’a fait en 2017 après six mois de congé pour blessure.

Niveau Federer aujourd’hui: “C’est quelque chose qui me surprend beaucoup. Je me pose la même question avec Tom Brady dans le football américain. C’est incroyable ce que Brady et Roger font dans leurs sports respectifs à leur âge. Comment diable font-ils? J’admire voir Brady s’améliorer avec le au fil des ans et étant supérieur aux jeunes joueurs, il en va de même pour Federer, il a 38 ans et joue toujours comme les anges, il n’aura évidemment pas le physique qu’il avait avant, mais il continue d’aller loin dans les grands tournois et je suis sûr que quand il reviendra de la blessure, il le fera de façon importante, obtenant de bons résultats. “

Sentiment après la défaite de Federer à Wimbledon 2016: “Cette année-là, je m’entraînais à Raonic et nous avons réussi à gagner Roger à Wimbledon. Il a boité hors de la piste et avec le sentiment qu’il allait être hors de la piste pendant longtemps. Quelques jours plus tard, il a été confirmé qu’il serait absent six mois.” Là, je pensais que nous étions à la fin de la carrière de Roger, dans quelques mois, quatre ans à partir de ce moment seront remplis et il m’a certainement impressionné à son retour. Après plusieurs mois, il a pu gagner l’Open d’Australie dans de très longs matchs contre des joueurs de de la taille de Wawrinka ou de Nadal. Après cela, il a réussi à gagner deux autres tournois du Grand Chelem et a montré qu’il ne fallait jamais le prendre pour mort. Maintenant, je ne vais pas faire la même erreur, encore moins. “

Battez-vous avec Bjorn Borg sur les bancs de la Laver Cup: “Nous avons eu une bataille incroyable sur les pistes dans les années 70 et 80 et maintenant le destin nous a également mis sur les bancs pendant la Laver Cup. J’ai une grande admiration pour Borg, mais dans cette compétition, il n’y a pas d’amis. Il y a beaucoup d’argent et de fierté en jeu et je n’aime pas perdre quoi que ce soit que je fais “, a conclu l’ancien joueur américain.

