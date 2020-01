John McEnroe révèle le principal rival de Roger Federer, Rafael Nadal, Djokovic

Commençant la saison précédente juste à l’extérieur du top-15, Daniil Medvedev a réalisé des performances incroyables après Wimbledon pour atteindre six finales ATP consécutives et terminer la saison avec le plus de victoires sur le Tour. Avançant dans les neuf matches du titre ATP, leader du Tour, Daniil a remporté deux couronnes consécutives en Masters 1000 à Cincinnati et à Shanghai, se battant pour le trophée au Canada Masters et à l’US Open, perdant ainsi les deux contre Rafael Nadal.

Avec un courage et une endurance incroyables, Daniil a failli vaincre le grand Espagnol à New York, devenant l’un des joueurs à surveiller à l’avenir et un concurrent pour des couronnes notables dans les années à venir. Gagner suffisamment de points à l’ATP Cup, Daniil a réussi à dépasser Dominic Thiem et à percer le top 4 avant l’Open d’Australie, en évitant de jouer contre le “ Big 3 ” avant les demi-finales et en cherchant une autre course profonde aux Majors.

Le septuple champion du Major John McEnroe a fait l’éloge du Russe et de tout ce qu’il a montré jusqu’à présent, soulignant Daniil comme le principal rival de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. “Ces jeunes joueurs doivent accepter qu’ils doivent continuer à augmenter leur jeu, en faisant quelque chose de différent”, a déclaré McEnroe.

“C’est pourquoi Medvedev a eu le succès en lançant une balle courbe à ces gars de haut niveau dans l’acte qu’ils n’attendaient pas. Personne ne s’attendait à voir cela de lui et pour moi, cela a été un outil très efficace mentalement.

Ses réactions à l’US Open ont été parmi les choses les plus audacieuses que j’ai vues, embrassant les huées et ce genre de choses. Cela a pris beaucoup de cojones, comme on dit. Néanmoins, vous devez toujours mettre Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer au-dessus de tous les autres gars, car ils savent comment le faire.

Pourtant, pour moi, Medvedev est le gars qui a le plus de chances de les battre en ce moment. Il a montré un équipement que nous n’avions pas vu à l’US Open. ”