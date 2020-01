John Millman a-t-il utilisé un vieux truc contre Roger Federer?

Le défi du troisième tour du Open d’Australie 2020 entre John Millman et Roger Federer continue d’offrir de nombreux points intéressants. En particulier, un épisode filmé par des caméras qui fait parler des fans de tennis du monde entier, ces jours-ci.

Le numéro 47 du classement ATP, en effet, a été accusé d’avoir frotté les ballons sur sa chemise avant de servir, afin d’exploiter l’humidité du corps pour la transférer sur le ballon lui-même, provoquant un changement de ses conditions générales.

Les règles de l’ITF, en réalité, ne prennent pas en compte un tel événement, mais plutôt celles de l’USTA, qui interdisent un traitement comme celui-ci aux balles. Le match a été l’un des plus beaux et des plus excitants de cette édition de l’Open d’Australie.

le Suisse a défait Millman en cinq sets en vengeant la défaite de l’US Open 2018. Il a gagné avec le score final de 4-6 7-6 (2) 6-4 4-6 7-6 (8) en plus de quatre heures de jeu. Dans le dernier set décisif, Roger Federer a réussi à récupérer un désavantage de rupture et pas seulement, car dans le super tie-brek, il était sur le score de 4-8, mais il a pu récupérer le désavantage et gagner le défi .

https://t.co/r3hhmjM09I pic.twitter.com/805VAxRFcr – Sven Groeneveld 🍊 (@sventennis) 24 janvier 2020