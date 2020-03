«John Millman aurait pu vaincre Roger Federer à l’Open d’Australie»

Au cours du week-end dernier, l’Australie a accueilli le Brésil lors des éliminatoires de la Coupe Davis et a remporté une victoire 3-1 pour assurer la place lors de la finale de la Coupe Davis en novembre. Thiago Monteiro et Thiago Seyboth Wild ont fait de leur mieux pour rester en contact contre les joueurs à domicile, perdant deux caoutchoucs serrés contre John Millman qui a mené l’Australie après avoir évincé Monteiro en trois bris d’égalité dans le quatrième match.

Le capitaine de la Coupe Davis australienne Lleyton Hewitt a salué l’effort de toute l’équipe et a réfléchi à Millman qui devrait rester dans le top 40 ou le top 50 s’il conserve ce niveau. En outre, Lleyton a parlé de cet affrontement épique au troisième tour de l’Open d’Australie entre Millman et Roger Federer, les Australiens perdant une occasion énorme d’étourdir le champion des 20 fois majeur.

Federer a renversé Millman 4-6, 7-6, 6-4, 4-6 7-6 en quatre heures et trois minutes, surmontant un déficit de 8-4 lors du bris d’égalité décisif et évitant une sortie anticipée lors de sa deuxième plus grande victoire. ! Millman a bien joué dans le premier match, se brisant une fois et offrant deux pauses pour prendre 6-4 et gagner un coup de pouce massif avant les sets restants.

Dans le set numéro deux, Federer n’a perdu que cinq points derrière le tir initial, gardant la pression de l’autre côté du filet et sécurisant le set avec un vainqueur de la volée à 6-2 dans le bris d’égalité pour égaliser le score global. Le Suisse a également joué à un niveau élevé dans le set numéro trois, gagnant une pause à 5-4 pour prendre deux sets à une avance et a bien l’air de sceller l’affaire dans le quatrième set.

Confronté à un défi ultime et n’ayant aucune marge d’erreur, l’Australien n’a servi que 47% dans le quatrième set et a réalisé cinq matchs de service imposants qui ont tenu Roger à l’écart des occasions de pause. John a trouvé un moyen de briser Roger lors du septième match, assurant le set avec un vainqueur de service dans le dixième match et forçant un décideur après deux heures et 54 minutes de bataille de haute qualité sur la Rod Laver Arena.

Avec l’élan de son côté, Millman a éclaté dans le troisième match du set final, Federer convertissant la troisième chance de pause du prochain match pour égaliser le score à 2-2. Jouant contre les chances de pause au septième match, Roger a effacé les deux et a tenu avec deux gagnants qui l’ont sorti de prison et remis la pression sur John.

Après une défaite de 30-0 lors du match suivant, Millman a remporté quatre points consécutifs pour une autre prise décisive avant que Roger ne ramène le match suivant à la maison avec un as pour une avance de 5-4, forçant l’Australien à servir pour rester dans le match. Gardant ses nerfs, John a maintenu une bonne prise pour verrouiller le résultat à 5-5 avant les derniers matchs de cette rencontre incroyable.

Le joueur le plus expérimenté a décroché le 11e match avec un vainqueur de service et Millman a dû servir pour rester à nouveau dans le match à 5-6 et a ramené le match à la maison après quelques égalités pour établir le match décisif décisif.

L’Aussie a ouvert une avance de 3-0 après quelques tirs lâches du Suisse qui a remporté les deux points suivants pour rester en contact. Millman a saisi deux points au service pour obtenir un avantage de 5-2, avec une réponse de Roger qui est resté à l’intérieur d’un déficit de mini-pause à 4-5.

Un beau vainqueur de la volée a poussé Millman 6-4 devant, décrochant un coup droit sur la ligne gagnante pour faire un grand pas vers la ligne d’arrivée. Un vainqueur en coup droit croisé a accordé une autre mini-pause à l’Australien qui a finalement perdu un point au service pour maintenir Federer dans un déficit de 6-8.

Grâce à sa vaste expérience, Roger a gagné une autre mini-pause et a gagné le point suivant pour passer de 9 à 8, créant ainsi la première balle de match. Il l’a converti avec un vainqueur en coup droit pour sceller l’accord et forger l’une de ses victoires les plus excitantes à Melbourne, deux décennies après avoir fait ses débuts lors du premier Major de la saison.

“Je n’aurais pas pu être plus fier des garçons menés par John Millman et ses héros pendant le week-end de la Coupe Davis”, a déclaré Hewit. “Si John peut garder son corps bien, il joue bien sur toutes les surfaces, en particulier sur les terrains durs et sur terre battue; il va toujours se donner une grande chance là-bas.

Il était sur le point de battre Roger Federer à l’Open d’Australie, un point ou deux, et s’il était capable de renverser la vapeur, vous allez profondément dans ces Majors et tout d’un coup, le classement monte beaucoup plus haut. Il va rester dans le top 40 ou le top 50 mondial. ”