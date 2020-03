John Millman dénonce le bien-fondé d’Indian Wells

Gérer l’annulation d’un tournoi comme Indian Wells 2020 C’est un défi incroyable pour l’organisation, qui doit supposer que la critique arrive. Vous ne pouvez jamais atteindre la perfection et peu de temps après avoir annoncé qu’il ne concourrait pas, de nombreux joueurs ont accusé l’ATP, la WTA et l’organisation de l’événement californien en raison de la mauvaise façon de communiquer les nouvelles et de l’absence de toute réunion précédente ou Demande d’avis des joueurs via l’un de leurs représentants. Maintenant c’est John Millman qui élève la voix contre ce qu’il considère comme une injustice qui n’a rien à voir avec le coronavirus.

Et c’est que peu de temps après avoir confirmé la suspension, le tournoi a pris une sage décision comme le maintien de tout l’hébergement, le transport, la nourriture et la disponibilité des pistes pour s’entraîner jusqu’au jour 16. Il est nécessaire de préciser qu’ayant pris la décision pour suspendre le tournoi quelques heures seulement après son début, il y avait de nombreux joueurs qui étaient déjà là à se préparer. Le cas de Millman est particulièrement douloureux depuis que la nouvelle l’a surpris atterri à Indian Wells après un week-end intense Coupe Davis en Australie Depuis qu’il était là, l’Australien a jugé approprié de ne pas annuler la session de formation qu’il avait programmée avec un chef de série en vue, alors qu’il prie lui-même dans le tweet où il partage sa frustration. Ce sentiment vient du fait que celui qui allait être son partenaire d’entraînement a annulé l’entraînement et lorsque Millman a voulu utiliser la piste pour jouer avec son entraîneur ou avec un sparring, les organisateurs lui ont refusé cette possibilité.

Même quand il n’y a plus de tournoi, le parti pris est fort … chic

– John Millman (@johnhmillman) 10 mars 2020

“Les responsables de l’organisation des entraînements m’ont dit que je ne pouvais plus utiliser la piste car je ne suis ni chercheur ni ancien champion. Même lorsque le tournoi ne se jouera pas, le parti pris de classe est fort”, a-t-il expliqué. Australien, très indigné par quelque chose que peu de joueurs ont dénoncé mais qui dans ce cas est flagrant. John Millman s’est rendu à Indian Wells avec son capitaine de Coupe Davis, Lleyton Hewitt, qui a fait référence dans TheAge à la suspension de coronavirus et à Millman lui-même. “Je n’ai aucune idée de ce qui va se passer maintenant, l’essentiel est de savoir s’il se jouera à Miami. Je sais que la décision de ne pas jouer ici n’a pas été prise à la légère”, a-t-il déclaré avant de se référer à son joueur. “C’est un grand compétiteur, il joue bien sur toutes les surfaces et je suis sûr qu’il continuera à grimper dans le classement”, a-t-il déclaré à propos des 43 mondiaux actuels. C’est peut-être le seul moyen pour John Millman de ne pas subir de discrimination comme celle qu’il s’est empressé de dénoncer dans Puits indiens.

