John Millman dynamite les puits indiens pour un traitement préférentiel même pendant les séances d’entraînement

Alors que les joueurs de tennis se réadaptent à l’annulation soudaine d’Indian Wells Masters, certains joueurs sont agités. Les responsables de l’ATP ne se sont pas couverts de gloire dans leur gestion de la situation. Et maintenant, John Millman a mis en lumière un exemple de préjugés contre certains joueurs par les officiels de l’événement.

Les organisateurs d’Indian Wells ont annoncé l’annulation du tournoi hier. Comme c’était une décision de dernière minute, la plupart des joueurs étaient déjà présents dans la ville. Les organisateurs de l’événement ont pris la décision de verser aux participants leur prix du premier tour ainsi qu’une semaine d’hébergement et l’accès aux terrains d’entraînement.

John Millman révèle le parti pris des joueurs

À première vue, cela ressemble à une décision honorable de la part des organisateurs, mais il se trouve que certaines conditions l’imposent. Comme John Millman l’a découvert à ses dépens, les organisateurs ne sont pas trop inclusifs lorsqu’il s’agit de joueurs de rang inférieur.

John Millman

Le joueur australien s’est rendu sur Twitter pour révéler ce qui se passe dans les coulisses.

Destiné à frapper avec un tmrw à graines élevées. Cette personne a annulé aujourd’hui car il n’y avait plus de tournoi. Pratique éclairée J’utiliserais encore le temps et la cour car je suis toujours là. Le bureau d’entraînement a dit non, je n’ai pas ce temps ni ce terrain parce que je ne suis pas un joueur de haut niveau ou un ancien champion

– John Millman (@johnhmillman) 10 mars 2020

Les organisateurs ne sont galants que tant que le joueur en question est un ancien champion ou un joueur de premier rang. Il est absolument épouvantable qu’ils nourrissent de tels préjugés en fonction du classement et de la popularité. Si quoi que ce soit, ne devrait-il pas en être autrement?

Même quand il n’y a plus de tournoi, le parti pris est fort… chic

– John Millman (@johnhmillman) 10 mars 2020

Ça aurait été moi si je ne leur avais pas dit que la personne avec qui je frappais ne viendrait pas haha ​​… qui sait … pourrait être vide … ce ne serait pas la première fois que je le voyais.

– John Millman (@johnhmillman) 10 mars 2020

Il est tout simplement ridicule que n’importe quel joueur doive faire face à un tel parti pris, en particulier pour le temps passé sur les terrains d’entraînement.

Dans les plus gros tournois, il est habituel de programmer de gros joueurs sur les principaux terrains. Mais au moins c’est un peu logique étant donné la popularité de certains joueurs. Cependant, ne pas autoriser les joueurs sur les terrains d’entraînement est tout simplement absurde et injustifié.

Vania King, la joueuse américaine, a eu un incident similaire qu’elle a révélé sur le fil.

À l’US Open 11 ’, on m’a dit la même chose, quand j’ai dit que j’avais gagné le double l’an dernier, il a dit:“ le double ne compte pas ”😢

– Vania King (@ queen_v21) 10 mars 2020

BNP Paribas devrait commencer à tenir ses promesses et certainement arrêter de traiter les joueurs en fonction de leurs rangs.

Espérons que le tweet de Millman apportera une attention bien méritée à la question. Les joueurs doivent continuer à s’entraîner; Après tout, le Miami Open devrait toujours se dérouler la semaine prochaine.