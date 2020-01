John Millman est-il capable à nouveau d’étonner Roger Federer aux Majors?

Vendredi soir, Roger Federer et John Millman monteront sur la Rod Laver Arena dans le choc du troisième tour de l’Open d’Australie. Le champion à six reprises a joué à un niveau très élevé contre Steve Johnson et Filip Krajinovic, passant moins de trois heures sur le terrain et ayant l’air vif et déterminé à répéter ce qu’il a fait à Melbourne deux fois au cours des trois années précédentes.

Néanmoins, Federer devra probablement travailler plus dur contre la star locale lors de la prochaine rencontre, avec Millman battant Ugo Humbert et Hubert Hurkacz pour passer au troisième tour pour la première fois depuis 2016. John a remporté six matchs sur sept jusqu’à présent dans 2020, délivrant deux victoires pour l’Australie à l’ATP Cup et atteignant le quart de finale à Auckland.

L’Aussie devra fournir son meilleur tennis pour avoir une chance contre un rival aussi fort et expérimenté, en repensant à l’US Open 2018 quand il a renversé Roger sur la grande scène et a décroché son premier triomphe parmi les 10 meilleurs dans un style aussi génial.

Il y a un an et demi, Millman a atteint le premier quart de finale majeur avec une passionnante victoire de 3-6, 7-5, 7-6, 7-6 sur le quintuple champion de l’US Open Roger Federer en trois heures et 34 minutes. ! Il s’agissait de la première victoire dans le top 10 pour l’Australien de 29 ans après dix défaites, devenant ainsi le premier joueur classé en dehors du top 50 qui avait réussi à vaincre Federer à New York, le Suisse remportant les 40 matchs précédents contre le rivaux de ce groupe de rang!

Roger n’a jamais aimé les conditions à l’US Open il y a deux ans, se débattant comme jamais auparavant par une nuit humide de New York après avoir frappé dix doubles fautes et ne pas avoir fait impression sur le filet où il règne habituellement.

Néanmoins, le grand champion a donné le meilleur de lui-même bien qu’il soit loin de son niveau normal, atteignant 65 vainqueurs mais aussi 76 fautes directes, restant en contact avec le rival qui contrôlait ses tirs de manière plus efficace pour finir sur 47 vainqueurs et 28 fautes.

L’un des principaux problèmes de Roger a été le pourcentage de premier service qui a chuté à 31% dans le deuxième set, ne faisant pas impression sur le deuxième service mais créant et convertissant autant de chances de coupure que John, avec trois pauses sur 11 chances. de chaque côté!

En fin de compte, l’Aussie est venu d’un 5-3 vers le bas pour voler le deuxième set, repoussant deux points de set pour Roger dans le match dix et un autre à 5-6 dans le troisième set tie-break pour forger une avance massive devant le reste de la rencontre.

Roger était également 4-2 dans le quatrième set, mais cela n’a pas été suffisant pour forcer un décideur, Millman surmontant le déficit pour prendre le bris d’égalité 7-4 et remporter sa meilleure victoire en carrière et la place dans les huit derniers où il a fait face à Novak Djokovic.

Roger n’a servi qu’à 45% dans le premier set, repoussant un point de rupture déjà dans le premier match avant de casser Millman à l’amour dans le deuxième match après avoir forcé une erreur de l’Australien. Servant pour le set à 5-3, Federer a tenu après une égalité avec un vainqueur de la volée au filet pour conclure la première partie du match en 33 minutes, à la recherche de la même chose dans les sets à venir.

Dans l’un des matchs de service les plus exténuants pour Roger au cours des deux dernières années, le Suisse a effacé pas moins de sept points de rupture dans le deuxième match du deuxième set et a forcé une erreur de revers de John pour aller de l’avant 3-2.

Au service du set dans le dixième match, Federer a gaspillé deux points de set dans ce qui a été le moment charnière de tout le choc, permettant à Millman de revenir en arrière après une double faute coûteuse qui lui coûterait très cher. L’élan était maintenant du côté de l’Australien qui a pris une autre pause dans le match 12 de 40-15 vers le bas après une erreur de revers de Roger, prenant quatre matchs consécutifs pour égaliser le score global à 1-1.

De 31% du premier service, Roger est passé à 62% dans le set numéro trois et n’a toujours pas trouvé le moyen de défendre son deuxième service, faisant trop d’erreurs et ayant encore une chance de le gagner, tout comme le précédent .

John a gardé une chance de pause dans le premier match du set et rien ne pouvait les séparer avant le bris d’égalité où Roger menait 3-1 et 6-5. John a défendu un point de set avec un vainqueur de service, progressant de 8-7 avec un vainqueur de coup droit qui lui a donné un point de set et le convertissant avec un autre gros coup droit pour voler un autre set et se déplacer 2-1 devant.

Federer a clairement eu du mal à trouver sa gamme, bien qu’il ait continué à se battre, créant un écart 4-2 dans le quatrième set lorsque Millman a décroché un coup droit et a donné à ses fans quelque chose à applaudir alors qu’il avait l’air bien pour forcer un set décisif.

Le Suisse avait deux points de match qui auraient pu lui faire gagner 5-2 mais ce n’était pas pour lui après un smash de routine qu’il avait placé dans le filet. John a riposté après une erreur de coup droit de Federer et ils ont tous deux bien servi dans les cinq matchs restants pour établir un bris d’égalité, un match incontournable pour Roger.

Cette fois, il n’y avait pas de drame, Millman remportant les cinq points au service et marquant des mini-pauses aux quatrième et cinquième points après deux doubles fautes d’un ancien champion. Servant pour la victoire à 6-3, Millman a franchi la ligne d’arrivée lorsque Roger a pulvérisé une erreur de coup droit, célébrant sa victoire la plus importante de tous les temps et se préparant à un autre grand affrontement contre Novak Djokovic.